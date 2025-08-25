20:07
Общество

Стала известна стоимость проекта строительства каскада ГЭС Казарман и Кокомерен

Проект строительства каскада ГЭС Казарман и Кокомерен составит приблизительно $6,2 миллиарда. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго КР.

По ее данным, глава ведомства Таалайбек Ибраев несколько раз встречался с представителями ОАО «Среднеазиатского инвестиционного холдинга», где обсуждался проект строительства Казарманского и Кокомеренского каскада ГЭС.

2 августа 2025 года в рамках реализации проекта кабмин и ОАО подписали инвестсоглашение. Примерная стоимость проекта составила $3 миллиарда. После того как проект и ТЭО будут готовы, Минстрой проведет экспертизу и определит точную сумму.

Кроме того, 8 августа кабмин и ОАО подписали еще одно инвестиционное соглашение по проекту строительства Суусамыро-Кокомеренского каскада ГЭС. Примерная сумма проекта — $3,2 миллиарда. Точную стоимость также определит Минстрой после экспертизы.

«Документы подписали министр энергетики КР Таалайбек Ибраев и председатель совета директоров ОАО «Среднеазиатский инвестиционный холдинг» Ахмет Мюджахит Орен. В рамках соглашения инвесторы с 2025 по 2030 год обязуются оказать безвозмездную помощь. Так, в течение пяти лет каждый год инвестор будет выделять по $5 миллионов на соцпомощь. На эти средства будет оказана адресная помощь детям сиротам и малообеспеченным семьям, приобретут оборудование профильным министерствам и ведомствам, обновят их материально-технические базы, подготовят кадры и создадут рабочие места», — говорится в сообщении.

Сегодня, 25 августа ОАО «Среднеазиатский инвестиционный холдинг» передало госорганам 30 единиц автотехники, что также сделано в рамках инвестсоглашения.

Отметим, в Казарманском каскаде ГЭС на реке Нарын расположены 4 гидроэлектростанции общей мощностью 912 мегаватт. ОАО «Среднеазиатский инвестиционный холдинг» заинтересовано в строительстве трех из них.

Кокомеренский каскад ГЭС включает в себя три гидроэлектростанции общей мощностью 1 тысячу 305 мегаватт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340906/
просмотров: 70
Версия для печати
