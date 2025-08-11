18:10
Инвестиционное соглашение на $10 миллиардов подписали Кыргызстан и Турция

Кыргызстан и Турция подписали инвестиционное соглашение на $10 миллиардов. Об этом сообщило издание Turkiye gazetesi.

Отмечается, что дочерняя компания «Ихлас Холдинг» ОАО «Среднеазиатский инвестиционный холдинг» подписала окончательные соглашения с Министерством энергетики КР о предоставлении «20-летней гарантии эксплуатации и закупки» для энергетических инвестиций на сумму $10 миллиардов.

В частности, министр энергетики Таалайбек Ибраев и председатель совета директоров акционерного общества «Ихлас Холдинг» Ахмет Мюджахид Орен подписали контракты на строительство гидроэлектростанций «Казарман» мощностью 912 мегаватт и «Кокомерен» мощностью 1 тысячи 305 мегаватт.

Подчеркивается, что указанные ГЭС с общей установленной мощностью 2 тысячи 217 мегаватт изменят баланс сил в Центральной Азии.

Подписанный финальный договор включает в себя право Турции на эксплуатацию двух электростанций в течение 20 лет и гарантию государственных закупок произведенной электроэнергии, а также условия международного арбитража.

Садыр Жапаров принял главу «Ихлас Холдинга». Что обсуждали

Соглашения, подписанные на условиях «построй-эксплуатируй-передай» с достижением согласия по вопросам финансирования и инвестиций, содержат исключительные гарантии, благоприятные для инвесторов. Производимую электроэнергию Кыргызстан будет закупать в иностранной валюте.

Напомним, по итогам государственного визита главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 5 ноября 2024 года в Кыргызстане подписано рамочное соглашение между Министерством энергетики и ОАО «Среднеазиатский инвестиционный холдинг» о реализации проекта по строительству и эксплуатации гидроэлектростанций.

Фото Turkiye gazetesi. Ахмет Мюджахид Орен и Таалайбек Ибраев

В рамках соглашения, подписанного в Бишкеке, ОАО «Среднеазиатский инвестиционный холдинг» в течение следующих пяти лет будет осуществлять проекты в области социальной ответственности в регионе. В рамках программы ежемесячно 1 тысячи детей-сирот будут предоставлять помощь в размере $150 на образование и уход. 1 процент электроэнергии, производимой гидроэлектростанциями (около $3 миллионов в год), будут бесплатно предоставлять местному населению.

Министерству энергетики Кыргызстана и государственным учреждениям предоставят техническую инфраструктуру и образовательную поддержку на сумму $3,2 миллиона в год.

Как отмечается, еще одной новостью для Кыргызстана от Ахмета Муджахида Орена стало открытие отделения неонатологии.

Отметив, что одно из важнейших медицинских учреждений Турции и Стамбула, больница «Турция», работает в составе холдинга «Ихлас», Ахмет Орен сказал: «У нас есть планы по расширению инвестиций в здравоохранение. Кыргызстан — наш братский народ. Теперь мы — кыргызская компания. Мы понимаем, что здесь нужны отделения для новорожденных и детей. В связи с этим я и моя жена Аслыхан решили предоставить в дар 15 инкубаторов и необходимое оборудование. Мы обеспечим их поставку в кратчайшие сроки и создадим отделение для новорожденных. Одновременно с этим мы отправим сюда 3-4 опытных медсестеры и наших коллег для обучения и подготовки к работе отделения», — сказал он.
