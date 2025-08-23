11:32
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Общество

Дополнительный набор школьников в 1-2-е классы откроется с 25 августа

Фото из интернета

С 25 августа откроют дополнительную квоту в 1-е и 2-е классы для детей, которые еще не записаны в школу. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения.

По ее данным, решение приняли для предоставления еще одной возможности родителям/законным представителям записать детей в 1-2-е классы.

Дополнительный набор начнется в 09.00 25 августа через сервис «Электронная запись в школу» в одном из мобильных приложений — «Тундук», MegaPay, «МБанк» и «МойО!+Банк» — либо портал.

Родителям и законным представителям рекомендуют заранее удостовериться, что свидетельство о рождении их ребенка отражается в разделе «Цифровые документы» в приложении «Тундук».

Список школ, в которых откроют дополнительную квоту, можно скачать по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340707/
просмотров: 111
Версия для печати
Материалы по теме
Департамент образования Бишкека прокомментировал объединение школ № 14 и 37
Скоро в школу. Чего ждать родителям и детям с учетом перехода на 12-летку
В Бишкеке объединили еще две школы. Родители не согласны
В Бишкеке демонтируют школу № 23. Видео с дрона
Школа № 85 в Бишкеке не готова к учебному году. Мэр убедился в этом лично
В Бишкеке на территории школы № 5 спилили около 20 крупных деревьев
Не работает. Мэр Оша поручил подать заявление в прокуратуру на директора школы
В селе Кыргызстан завершено строительство новой школы
Впервые за 49 лет в селе Кара-Суу Таласской области построят новую школу
Онлайн-школа «Тунгуч» заработает в Кыргызстане с 1 сентября
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области ограничат движение в&nbsp;связи с&nbsp;визитом президента&nbsp;РК В Бишкеке и Чуйской области ограничат движение в связи с визитом президента РК
Как вы&nbsp;относитесь к&nbsp;переименованию населенных пунктов и&nbsp;улиц? Опрос Как вы относитесь к переименованию населенных пунктов и улиц? Опрос
Более 3&nbsp;тысяч водителей оштрафованы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Более 3 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие ОСАГО
Бизнес
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
23 августа, суббота
11:26
Счетная палата выявила нарушения в Соцфонде при исполнении бюджета за 2024 год Счетная палата выявила нарушения в Соцфонде при исполне...
11:13
Дополнительный набор школьников в 1-2-е классы откроется с 25 августа
11:10
В Оше задержана иностранка, пытавшаяся предлагать сексуальные услуги
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 августа
10:47
На Шри-Ланке арестовали бывшего президента страны: неоправданные вояжи