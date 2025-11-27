На 100 трудоспособных людей в Центральной Азии приходится около 60 иждивенцев

Более половины населения пяти центральноазиатских стран — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана — сегодня моложе 30 лет. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, на фоне глобального старения населения Центральная Азия остается одним из самых молодых регионов Евразии. В Таджикистане медианный возраст составляет всего 22 года, в Кыргызстане — 25, в Узбекистане — 27. Даже к 2050 году эти показатели останутся относительно низкими, что увеличит окно возможностей для экономического рывка.

Население региона продолжает расти: с 56 миллионов человек в 2000-м оно увеличилось до более чем 84 миллионов к 2025-му и достигнет почти 112 миллионов к середине века. Особенно быстро растет население Таджикистана и Узбекистана.

В докладе говорится о необходимости инвестировать в образование, здравоохранение и развитие навыков молодого поколения. В Центральной Азии это особенно важно, поскольку страны региона пока испытывают трудности с человеческим капиталом.

По данным Всемирного банка, дети, рожденные сегодня в регионе, смогут реализовать лишь 50–60 процентов своего потенциала производительности из-за ограниченного доступа к качественному образованию, медицине и социальной защите.

Если инвестиции в детей и молодежь останутся на прежнем уровне, регион рискует столкнуться с ростом безработицы, усилением неравенства и потерей экономического потенциала, предупреждают авторы доклада.

Сегодня на каждые 100 трудоспособных людей в Центральной Азии приходится около 60 иждивенцев.

«Это исторически низкий показатель, который начнет расти уже после 2040 года из-за старения населения. Это означает, что следующие 10–15 лет критически важны: если сейчас не модернизировать систему образования, здравоохранения и социальной защиты, экономический рост будет ограничен на десятилетия вперед», — говорится в сообщении.

Особые вызовы создает миграция.

Миллионы жителей Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана работают за рубежом, а их дети растут в разлуке с родителями, что влияет на эмоциональное состояние, успеваемость и социальную адаптацию.

В ближайшие годы многие мигранты вернутся домой в пенсионном возрасте, увеличив нагрузку на социальные службы.

К середине века 60,5 процента населения региона будет жить в городах. Однако темпы развития инфраструктуры — водоснабжения, канализации, транспорта, систем здравоохранения — пока не успевают за ростом городов. Особенно остро это ощущается в быстро растущих новых районах Ташкента, Душанбе и Бишкека.

Усугубляет ситуацию и климатический фактор: засухи, таяние ледников и дефицит воды уже ведут к перемещению населения и росту нагрузки на урбанизированные территории. Казахстан, Узбекистан и Туркменистан также все чаще сталкиваются с тепловыми волнами, которые угрожают здоровью и экономике.

Эксперты подчеркивают: две трети будущего экономического роста станут результатом именно инвестиций в человеческий капитал. Это означает:

доступ к качественному образованию с раннего возраста;

обеспечение детей и подростков современной медициной и здоровым питанием;

системы социальной защиты, поддерживающие семьи;

программы занятости и обучения для молодежи, включая девочек и молодых женщин;

расширение доступа к воде, санитарии и безопасной городской среде.

Если эти меры будут реализованы, Центральная Азия сможет использовать свое главное преимущество — молодое, энергичное и многочисленное поколение, которое определит облик региона в 2050 году, считают эксперты.