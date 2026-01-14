09:24
Общество

В КР прибавилось 14 тысяч 669 новых жителей, а уехали всего 3 тысячи 461

Евразийская экономическая комиссия опубликовала новые данные по демографии, уровню миграции и продолжительности жизни населения стран ЕАЭС в докладе «Демография в цифрах. Статистика Евразийского экономического союза».

Согласно исследованию, наибольшее количество граждан среди стран пятерки проживает в России — население страны составляет 146,1 миллиона человек. Следом идут Казахстан — 20,2 миллиона, Беларусь 9,1 миллиона, Кыргызстан — 7,2 миллиона и Армения — 3,07 миллиона.

В странах Союза растет ожидаемая продолжительность жизни. В 2021 году она составляла от 71 года до 73 лет, а в 2024-м — от 72 лет до 79 лет.

Почти три четверти населения стран ЕАЭС составляют городские жители — в среднем 72,5 процента жителей Союза и всего 27,5 процента населения проживают в селах.

Наиболее заметно изменился миграционный профиль в пяти странах, особенно в Армении, куда в 2020 году прибыло 36 тысяч 577 человек, а выбыло 33 тысячи 203 жителя. В 2024-м ситуация поменялась: прибыло 80 тысяч 996 человек, покинуло эту страну всего 2 тысячи 527 граждан.

Отрицательная динамика сохранилась только в Казахстане и Кыргызстане: в 2020 году в Казахстан приехали 856 тысяч 319 человек, а покинули республику 874 тысяч 37 человек.

Кыргызская Республика приняла в тот год 34 тысячи 275 человек, покинули страну 69 тысяч 136 жителей. Однако в 2024 году в КР прибавилось 14 тысяч 669 новых жителей, а уехали всего 3 тысячи 461.

Общее количество населения стран ЕАЭС в 2024 году составило 185 миллионов 870 тысяч 700 граждан.
