Кыргызстан вступил в фазу демографического старения

Кыргызстан в ближайшие десятилетия столкнется с ускоренным процессом старения. Об этом заявлено сегодня на презентации аналитического обзора ситуации.

Согласно монографии, к 2030 году доля граждан в возрасте 65 лет и старше достигнет около 7 процентов, а к 2050-му — почти 19 процентов, что приблизит страну к показателям европейских государств и создаст новые вызовы для системы социальной защиты и здравоохранения.

«Кыргызстан уже вступил в фазу демографического старения. Это не отдаленная перспектива, а текущая реальность, требующая системных и межведомственных решений. Одним из наиболее острых вызовов становится рост числа людей старше 75 лет — самой уязвимой возрастной группы, нуждающейся в особом внимании и поддержке», — отметили эксперты.

По их данным, быстрые демографические изменения, высокий уровень бедности, региональные различия и недостаточное развитие специализированных услуг создают риски, но также открывают новые возможности для продвижения вопросов активного долголетия в Кыргызстане.