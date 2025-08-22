Боевая и беспилотная авиация. В Кыргызстане пройдут учения ОДКБ «Рубеж 2025»

Учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2025 году пройдут в Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане. Об этом сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков на брифинге.

Фото пресс-службы ОДКБ

По его словам, все проводимые мероприятия и учения носят плановый характер и не направлены против третьих стран. Цель учений — совершенствование слаженности органов управления войск, а также поддержание готовности формирований сил и средств к выполнению задач в интересах обеспечения коллективной безопасности.

Основной акцент в текущем году сделан на Восточно-Европейском и Центральноазиатском регионах коллективной безопасности. Как отметил Андрей Сердюков, перед началом совместных учений офицеры проведут занятия по организации управления и слаживания командований группировок Коллективных сил с учетом опыта российских Вооруженных сил при ведении специальной военной операции.

«Особое внимание будет уделено применению беспилотной авиации, которая на сегодняшний день стала одним из самых эффективных средств при ведении боевых действий, а также особенностям создания системы противодействия БПЛА противника. Способность дронов выполнять различные задачи, такие как ведение разведки, нанесение огневых ударов, доставка материальных средств, значительно повысила возможности на поле боя», — сказал он.

Отмечено, что во второй декаде сентября на территории Кыргызстана пройдут командно-штабные учения «Рубеж 2025» с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона. Будет проведен оперативный сбор с командованием Коллективных сил быстрого развертывания. Планируется также применение боевой авиации стран ОДКБ.

В середине октября в Таджикистане пройдут учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство 2025». Впервые пройдут специальные учения совместным формированием радиационно-химической-биологической защиты и медицинского обеспечения «Барьер 2025». В ходе маневров планируется отработать задачи по ликвидации биологических угроз.

Всего в ходе совместных учений в 2025 году будут привлечены более пяти тысяч человек личного состава и около тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники.