Региональным управлением по Баткенской области Службы по земельному и водному надзору Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности была проведена разъяснительная работа и выданы предписания владельцам 26 объектов, незаконно возведенных в охранной зоне автодороги Ош – Баткен на территории сел Арпасай и Айрыбаз Майданского айыл окмоту Кадамджайского района.

Фото Минсельхоза. Дорога Ош – Баткен

В связи с тем, что требования, указанные в предписаниях, не были выполнены в установленный срок, незаконные постройки были демонтированы с использованием специальной техники, а земельные участки приведены в первоначальное состояние.