Общество

Медицина — это не ресторан и не такси. Медик о чаевых врачам

Невролог Болот Таиров на странице в Facebook поделился своим мнением относительно чаевых врачу.

На первый взгляд, по его словам, это звучит справедливо.

«Врач, так же, как и любой другой профессионал, вкладывает силы, знания, годы обучения и опыт в то, чтобы помочь человеку. Пациент хочет поблагодарить — почему бы не сделать это официально, а не «под столом»? Казалось бы, это путь к прозрачности. Но если копнуть глубже, то вопросов становится больше, чем ответов», — считает медик.

Он задается рядом вопросов:

«Где грань между благодарностью и обязанностью?

Сегодня человек может по зову сердца подарить врачу коробку конфет или сказать теплое слово. Завтра «добровольная благодарность» может превратиться в негласное правило: «не отблагодарил — значит, не ценишь».

Станет ли медицина еще менее доступной?

В обществе, где разрыв между богатыми и бедными очевиден, всегда есть риск: пациент, который не может «доплатить», будет чувствовать себя второсортным. Даже если врач сам к этому отношения не имеет.

Как это повлияет на доверие к врачам?

Сегодня и так хватает разговоров о том, что «без денег в больнице ничего не сделаешь». Легализация «чаевых» может укрепить этот стереотип. Пациенту может показаться: если все узаконено, значит, без «благодарности» его случайно оставят без внимания.

Что важнее для врача — деньги или доверие?

Да, врачам нужна достойная зарплата. Но еще важно — уважение, доверие пациентов и чистая репутация профессии. Настоящая благодарность — это, когда человек возвращается к жизни, улыбается, делится радостью выздоровления.

И вот главный вопрос: нужно ли искать пути легализации «чаевых» или нужно бороться за то, чтобы у врача изначально была достойная оплата труда — и пациент не чувствовал, что он обязан «доплатить» за человеческое отношение? Медицина — это не ресторан и не такси. Здесь речь идет не о комфорте, а о здоровье и жизни. И каждое решение в этой сфере должно приниматься максимально взвешенно», — подчеркнул Болот Таиров.

Ранее своим мнением поделился глава Минздрава Эркин Чечейбаев. По его словам, вознаграждение за качественно оказанную услугу, если пациент остался ею удовлетворен, должно вноситься в добровольном порядке и только через кассу.
