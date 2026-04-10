В Баткенской области задержан подозреваемый в даче взятки милиционеру

В Баткенской области задержан мужчина, подозреваемый в попытке дачи взятки сотруднику милиции. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По данным ведомства, факт выявлен в рамках оперативного мероприятия «Транзит». Инцидент произошел 8 апреля.

Установлено, что житель Лейлекского района предложил сотруднику Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 200 тысяч сомов. За эти деньги он рассчитывал прекратить доследственную проверку по факту контрабанды и решить вопрос в свою пользу.

Подозреваемый — М.К., 1996 года рождения, житель Раззакова. Он задержан при передаче денег.

Операция проведена сотрудниками службы внутренних расследований МВД по Баткенской области совместно с подразделением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и следственной службой УВД.

По данному факту продолжаются следственные мероприятия.