Общие программы бакалавриата будут реализовывать КРСУ и Сеченовский университет

Договор о сотрудничестве и меморандум о намерениях подписали проректор по экономике и финансам Сеченовского университета (Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова) Роман Алиев и ректор Кыргызско-Российского Славянского университета Сергей Волков.

Первые совместные проекты запланированы на 2025–2026 учебный год, сообщили в пресс-службе Сеченовского университета.

В планах у партнеров – общие образовательные программы бакалавриата, магистратуры и специалитета, научно-практические мероприятия, развитие академической мобильности и разработка совместных учебных материалов. Стороны также намерены создать российско-кыргызские исследовательские группы.

Роман Алиев отметил, что сотрудничество с КР укрепит академические связи между странами и позволит готовить высококвалифицированных специалистов в области медицины и смежных науках. Сергей Волков добавил, что соглашение откроет студентам новые возможности для профессионального роста, а преподавателям — площадки для научного обмена.