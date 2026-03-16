12:36
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Общество

Минимальный оклад в КРСУ составляет 28 тысяч сомов — ректор

На заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи обсудили уровень заработной платы в Кыргызско-Российском Славянском университете.

Депутат Салтанат Аманова отметила, что ранее зарплаты в вузе считались более высокими, однако сейчас, по ее словам, звучат жалобы на их снижение.

Ректор университета Сергей Волков сообщил, что в конце 2024 года окладную часть заработной платы сотрудников увеличили втрое. В результате минимальный оклад составляет 28 тысяч сомов, у профессоров — около 60 тысяч сомов, у заведующих кафедрами — около 70 тысяч сомов. 

Он отметил, что в этом году заработную плату сотрудников дополнительно повысят на уровень инфляции. 

Напомним, сегодня в комитете обсуждают законопроект о строительстве нового кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета на участке около 30 гектаров в Байтикском айыльном аймаке Аламединского района Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366093/
просмотров: 370
Версия для печати
16 марта, понедельник
12:32
В Чуйской области задержана подозреваемая в убийстве гражданского супруга В Чуйской области задержана подозреваемая в убийстве гр...
12:22
ООН готовит первый глобальный план по борьбе с исламофобией
12:20
Государству возвращены гостиница «Керме-Тоо» и прилегающий к ней участок
12:20
Верховный суд признал законной ликвидацию троллейбусов в Бишкеке
12:18
Кыргызстанцы не знают базовых мер защиты в Telegram и WhatsApp