В КРСУ будут готовить инженеров для дронов

В Кыргызско-Российском Славянском университете открылась учебная лаборатория по робототехнике и беспилотным летательным аппаратам. Презентация прошла в рамках заседания попечительского совета.

Проект реализован совместно с российской компанией «Геоскан» при участии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Новая лаборатория станет ключевой площадкой для подготовки инженеров нового поколения, разработки прикладных решений и реализации студенческих проектов в сфере беспилотных авиационных систем и робототехники.

Фото Игоря Легонького (КРСУ)

Отмечается, что беспилотные и робототехнические технологии уже активно используются в промышленности, логистике, сельском хозяйстве, экологии и обеспечении безопасности. Кыргызстану необходимы специалисты, которые смогут разрабатывать собственные системы и внедрять современные цифровые решения.

В рамках сотрудничества университет получает не только оснащенное современным оборудованием пространство, но и полную образовательную модель: доступ к специализированной технике, лабораторной базе, программному обеспечению, а также возможность прохождения практик и стажировок у партнеров.

По информации КРСУ, создание лаборатории позволит нарастить подготовку инженерных кадров и формировать собственную школу в приоритетных технологических направлениях.