Ташиев провел совет КРСУ: вуз объявил о новом этапе модернизации и роста

В Кыргызско-Российском Славянском университете имени Бориса Ельцина состоялось заседание попечительского совета с участием председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. Он отметил, что вуз демонстрирует динамику развития, сопоставимую с уровнем крупных международных образовательных центров, и подчеркнул стратегическую важность КРСУ для Кыргызстана и России.

«Мы видим, как университет меняется. Проводится масштабная модернизация инфраструктуры, создаются новые образовательные программы под запросы экономики, появляются возможности для студентов, преподавателей, исследователей. Эта динамика подтверждает, что КРСУ остается стратегическим проектом, важным для двух стран. Совместные усилия вносят реальный вклад не только в сферу образования, но и в будущее наших государств», — сказал Камчыбек Ташиев.

Участники заседания подвели итоги 2025 года и утвердили задачи на 2026-й. Ректор КРСУ Сергей Волков представил отчет о деятельности в образовательной, научной и инфраструктурной сферах, включая планы по развитию кампуса, открытию филиалов и поддержке студенческих инициатив.

«Попечительский совет положительно принял отчет о работе за последние семь месяцев. За это время мы привлекли более 60 миллионов сомов от попечителей — это создание трех именных аудиторий, именные стипендии от компаний, взносы в эндаумент-фонд. Дополнительно «Бишкек Солар» внес еще 10 миллионов. До этого «Орион» — 5 миллионов. С учетом новых взносов эндаумент-фонд составляет уже 18,5 миллиона сомов. Немного, но это реальная поддержка развития», — отметил он.

Ректор добавил, что решено усилить поддержку спортивных сборных университета, продолжить создание именных стипендий и модернизацию инфраструктуры, включая обновление автопарка. «Каждому члену попечительского совета мы передали предложения, сейчас идет стадия проработки. Университет обновляется и развивается, и мы продолжаем двигаться в этом направлении», — сказал он.

Вуз расширил стратегическое партнерство. Подписан меморандум о сотрудничестве с «Росатомом» по совместным образовательным и инженерным проектам, включая развитие проектного офиса по гидроэнергетике. Заключены соглашения с ПАО «Кировский завод» и профильными учебными центрами в рамках создания Российско-Кыргызского центра профессиональной подготовки.

Подтверждены дорожные карты сотрудничества с Налоговой службой КР и «Газпром Кыргызстан». Университет подписал меморандум с Wildberries для развития цифровых и предпринимательских навыков студентов.

Принятые решения закрепляют переход КРСУ к долгосрочной модели развития, ориентированной на интеграцию образования, науки и реального сектора экономики и укрепление статуса вуза как одного из ведущих образовательных центров региона.