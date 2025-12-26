11:12
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Общество

Земли под кампус КРСУ в Чуйской области перевели в категорию населенных пунктов

Кабинет министров принял постановление о трансформации земельного участка в Аламединском районе Чуйской области для строительства кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина.

Читайте по теме
«Мы научились работать командой». Ректор КРСУ об итогах года, кампусе и планах

Речь идет о территории в айыльном аймаке Байтик Баатыр общей площадью 27,82 гектара. Земли переведены из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов. Из указанной площади 25,38 гектара находятся в государственной собственности, еще 2,44 гектара — в частной.

Решение принято для реализации проекта строительства кампуса межгосударственного высшего учебного заведения — КРСУ. Основанием стали нормы Земельного кодекса КР и действующего закона о моратории на трансформацию орошаемых земель, что допускает исключение для государственных и стратегических проектов.

из интернета
Фото из интернета. Проект кампуса КРСУ

Согласно постановлению, государственная администрация Аламединского района обязана обеспечить прекращение прав третьих лиц на участок, принять его в госсобственность до начала строительства, внести изменения в кадастровые документы и строго соблюдать градостроительные, экологические, санитарные и сейсмические требования.

Отдельно подчеркивается необходимость сохранения плодородия земель, компенсации потерь сельхозпроизводства, защиты объектов историко-культурного наследия и обязательного привлечения археолога при земляных работах.

Контроль за исполнением решения возложен на администрацию президента КР. Постановление вступает в силу через 10 дней.

Документ подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356157/
просмотров: 458
Версия для печати
Материалы по теме
Международную правовую помощь передали службе судебных исполнителей
Кабмин ввел полугодовой запрет на экспорт древесины за пределы ЕАЭС
Кабмин снова на полгода запретил ввоз электронных сигарет в Кыргызстан
Часть госуслуг стала бесплатной: кабмин изменил единый реестр сервисов
Кабмин продлил новогодние каникулы в Кыргызстане до 12 января 2026 года
Пенсионные нормы ограничат: поправки запрещают включать их в другие законы
Уточнены правила приватизации служебного жилья для военных и силовиков
Кабмин утвердил новый список ведомств, которым разрешено ношение формы
Налоги, авто, транзакции и льготы: кабмин внес масштабные поправки в законы
«Мы научились работать командой». Ректор КРСУ об итогах года, кампусе и планах
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
Бизнес
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
Новогодний бонус от&nbsp;MegaPay: до&nbsp;26&nbsp;процентов кешбэка за&nbsp;подарки и&nbsp;впечатления Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
26 декабря, пятница
11:11
Не поняли искусства. В казахском Степногорске власти убрали снежные скульптуры Не поняли искусства. В казахском Степногорске власти уб...
11:10
Для возвращения мигрантов в КР предложено собрать все вакансии в едином центре
11:04
Бритье налысо, нехватка еды и медикаментов. ГСИН ответила на жалобы заключенных
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 декабря
10:50
Международную правовую помощь передали службе судебных исполнителей