Земли под кампус КРСУ в Чуйской области перевели в категорию населенных пунктов

Кабинет министров принял постановление о трансформации земельного участка в Аламединском районе Чуйской области для строительства кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина.

Речь идет о территории в айыльном аймаке Байтик Баатыр общей площадью 27,82 гектара. Земли переведены из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов. Из указанной площади 25,38 гектара находятся в государственной собственности, еще 2,44 гектара — в частной.

Решение принято для реализации проекта строительства кампуса межгосударственного высшего учебного заведения — КРСУ. Основанием стали нормы Земельного кодекса КР и действующего закона о моратории на трансформацию орошаемых земель, что допускает исключение для государственных и стратегических проектов.

Фото из интернета. Проект кампуса КРСУ

Согласно постановлению, государственная администрация Аламединского района обязана обеспечить прекращение прав третьих лиц на участок, принять его в госсобственность до начала строительства, внести изменения в кадастровые документы и строго соблюдать градостроительные, экологические, санитарные и сейсмические требования.

Отдельно подчеркивается необходимость сохранения плодородия земель, компенсации потерь сельхозпроизводства, защиты объектов историко-культурного наследия и обязательного привлечения археолога при земляных работах.

Контроль за исполнением решения возложен на администрацию президента КР. Постановление вступает в силу через 10 дней.

Документ подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.