Россия на 30 процентов увеличит число бюджетных мест в КРСУ

На 2026–2027 учебный год Россия выделяет 550 бюджетных мест для студентов КРСУ, что на 30 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Об этом ректор университета Сергей Волков сообщил на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша.

«Мы надеемся, что кыргызская сторона также предоставит нам бюджетные места в аналогичном объеме. Это позволит как минимум 1 тысяче студентов получать образование бесплатно», — подчеркнул Сергей Волков.

Напомним, сегодня комитет Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи обсуждает проект ратификации соглашения о строительстве нового кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета. Под строительство выделен участок площадью около 30 гектаров, расположенный в Байтикском айыльном аймаке Аламединского района Чуйской области.
