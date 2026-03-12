14:10
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Общество

Новый кампус КРСУ: Кыргызстан выделит землю и обеспечит инфраструктуру

В Жогорку Кенеш внесен проект закона о ратификации соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Российской Федерации об условиях строительства кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого президента РФ Бориса Ельцина. Документ был подписан 26 ноября 2025 года в Бишкеке.

Соглашение предусматривает строительство в Кыргызстане нового университетского кампуса для расширения инфраструктуры КРСУ. Проект рассчитан на развитие образовательной базы университета и создание условий для обучения до 15 тысяч студентов, включая строительство учебных корпусов, общежитий и объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Согласно документу, российская сторона финансирует и осуществляет строительство объектов кампуса, включая проектирование, строительные работы, поставку оборудования и ввод объектов в эксплуатацию.

Кыргызская сторона берет на себя ряд обязательств, необходимых для реализации проекта. В частности:

  • выделяет земельный участок для строительства кампуса;
  • обеспечивает подведение внешней инженерной инфраструктуры;
  • содействует получению разрешительных документов и согласований;
  • обеспечивает взаимодействие с государственными и местными органами власти;
  • оказывает содействие в организации работ по строительству и подключению инженерных сетей;
  • обеспечивает таможенное оформление оборудования и материалов, необходимых для реализации проекта.

Кроме того, Кыргызстан обязуется обеспечить предоставление земельного участка не менее 30 гектаров для строительства кампуса.

В приложении к соглашению уточняется, что для проекта уже предусмотрен участок площадью 27,82 гектара в Байтикском айыльном аймаке Аламединского района Чуйской области, а также дополнительный участок 2,15 гектара, переведенный из категории сельхозземель в земли населенных пунктов для строительства кампуса.

Для контроля реализации проекта стороны создадут специальную двустороннюю комиссию, которая будет координировать строительство, рассматривать возникающие вопросы и контролировать выполнение соглашения.

После завершения строительства все объекты кампуса будут переданы в собственность Кыргызско-Российского Славянского университета.

После ратификации закона Министерство иностранных дел Кыргызской Республики уведомит российскую сторону о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.
