Жогорку Кенеш одобрил строительство кампуса КРСУ в селе Байтик

Жогорку Кенеш сразу в трех чтениях одобрил соглашение о строительстве нового кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета.

Его планируют разместить на участке около 30 гектаров в Байтикском айыльном аймаке Аламединского района Чуйской области. Землю передадут университету бесплатно и в бессрочное пользование через Государственный фонд управления госимуществом.

По соглашению Кыргызстан возьмет на себя решение земельных и инженерных вопросов, а российская сторона профинансирует строительство. На первом этапе проекта планируется выделить около 15 миллиардов рублей.