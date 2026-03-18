17:53
USD 87.45
EUR 100.67
RUB 1.07
Власть

Жогорку Кенеш одобрил строительство кампуса КРСУ в селе Байтик

Жогорку Кенеш сразу в трех чтениях одобрил соглашение о строительстве нового кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета.

Читайте по теме
Новый кампус КРСУ: Кыргызстан выделит землю и обеспечит инфраструктуру

Его планируют разместить на участке около 30 гектаров в Байтикском айыльном аймаке Аламединского района Чуйской области. Землю передадут университету бесплатно и в бессрочное пользование через Государственный фонд управления госимуществом.

По соглашению Кыргызстан возьмет на себя решение земельных и инженерных вопросов, а российская сторона профинансирует строительство. На первом этапе проекта планируется выделить около 15 миллиардов рублей. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/366537/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Минимальный оклад в КРСУ составляет 28 тысяч сомов — ректор
Россия на 30 процентов увеличит число бюджетных мест в КРСУ
Комитет ЖК одобрил строительство кампуса КРСУ в Байтике
Новый кампус КРСУ: Кыргызстан выделит землю и обеспечит инфраструктуру
В КРСУ будут готовить инженеров для дронов
Ташиев провел совет КРСУ: вуз объявил о новом этапе модернизации и роста
Земли под кампус КРСУ в Чуйской области перевели в категорию населенных пунктов
«Мы научились работать командой». Ректор КРСУ об итогах года, кампусе и планах
От Бишкека до орбиты: путь Арслана Ниязова в космическую медицину
Центр кыргызского языка и манасоведения открыли в КРСУ
Популярные новости
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем отца Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем отца
После допроса и&nbsp;лишения мандата Ташиев выступил с&nbsp;обращением После допроса и лишения мандата Ташиев выступил с обращением
Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат
Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от&nbsp;депутатского мандата Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от депутатского мандата
Бизнес
Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф
Успейте внести фитр-садака: в&nbsp;MegaPay это можно сделать за&nbsp;несколько минут Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут
Весенний фестиваль в&nbsp;Royal Central Park&nbsp;&mdash; празднование Нооруза 22&nbsp;марта Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
18 марта, среда
17:39
В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комитетов. Кто их возглавил В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комите...
17:30
Кабмин Кыргызстана запустит кластер для сдерживания цен на мясо
17:29
Глава кабмина представил коллективу Нацбанка нового председателя
17:28
По делу «Кыргызнефтегаза» задержаны бывшие топ-менеджеры
17:23
Выдавал себя за «решалу»: в Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве