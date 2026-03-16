Комитет ЖК одобрил строительство кампуса КРСУ в Байтике

Новый кампус Кыргызско-Российского Славянского университета планируют построить на участке около 30 гектаров в Байтикском айыльном аймаке Аламединского района Чуйской области. Соответствующий законопроект о ратификации межправительственного соглашения между Кыргызстаном и Россией комитет Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи одобрил в первом чтении.

Как сообщил заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Бекболсун Борубашов, соглашение между кабмином Кыргызстана и правительством России об условиях строительства кампуса КРСУ было подписано 26 ноября 2025 года в Бишкеке.

По его словам, для строительства кампуса кыргызская сторона выделила участок площадью около 30 гектаров в Байтикском айыльном аймаке Аламединского района Чуйской области. Земля передана университету бесплатно и в бессрочное пользование через Государственный фонд управления государственным имуществом.

Кыргызстан возьмет на себя решение земельных и инженерных вопросов, тогда как российская сторона полностью профинансирует строительство кампуса. На первом этапе проекта планируется выделить около 15 миллиардов рублей.

Борубашов также отметил, что в настоящее время соглашение рассматривается в Государственной думе России.

Согласно условиям документа, после завершения строительства все имущество будет находиться в собственности Кыргызстана.

