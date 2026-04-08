Власть

Садыр Жапаров подписал закон о строительстве кампуса КРСУ на 15 тысяч студентов

Президент Садыр Жапаров подписал Закон о ратификации соглашения между кабинетом министров КР и правительством России о строительстве кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н.Ельцина.

Документ был принят Жогорку Кенешем 18 марта 2026 года.

Соглашение предусматривает создание современной образовательной, научной и социальной инфраструктуры КРСУ. Планируется строительство нового кампуса с проектной мощностью до 15 тысяч студентов.

Также документ регулирует вопросы проектирования, финансирования, строительства, технического надзора и ввода объектов в эксплуатацию.

Отмечается, что реализация проекта направлена на повышение качества высшего образования и развитие научной деятельности, а также укрепление гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Россией.
Материалы по теме
Кыргызстан стал одним из драйверов ЕАЭС благодаря Жапарову — депутат Госдумы
Науку «отпускают»: Садыр Жапаров дал ученым финансовую автономию
Заниженная оценка: глава «Аю» просит президента проверить сделку по «Томми Молл»
Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан и находится на допросе — источники
Жогорку Кенеш одобрил строительство кампуса КРСУ в селе Байтик
Минимальный оклад в КРСУ составляет 28 тысяч сомов — ректор
Россия на 30 процентов увеличит число бюджетных мест в КРСУ
Комитет ЖК одобрил строительство кампуса КРСУ в Байтике
Формула-1 на воде может пройти на Иссык-Куле. Жапаров встретился с главой UIM
Новый кампус КРСУ: Кыргызстан выделит землю и обеспечит инфраструктуру
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;31&nbsp;марта&nbsp;&mdash; 3&nbsp;апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 31 марта — 3 апреля
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в&nbsp;съемной квартире Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
В&nbsp;КР&nbsp;для прописки граждан предлагают не&nbsp;требовать справки о&nbsp;военном учете В КР для прописки граждан предлагают не требовать справки о военном учете
Депутат: Милиционера, который помог покусанному собаками ребенку, хотят уволить Депутат: Милиционера, который помог покусанному собаками ребенку, хотят уволить
Бизнес
Безлимит на&nbsp;WhatsApp и&nbsp;Telegram в&nbsp;роуминге&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;одной услуге Beeline Безлимит на WhatsApp и Telegram в роуминге — теперь в одной услуге Beeline
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; подарки при покупке до&nbsp;20&nbsp;апреля Kia Sonet без первоначального взноса — подарки при покупке до 20 апреля
Саида Мирзиеева провела переговоры в&nbsp;Mar-a-Lago на&nbsp;фоне укрепления связей с&nbsp;США Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США
Инвестиции в&nbsp;знания: как прошла Глобальная неделя денег с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
