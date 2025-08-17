Афиша Бишкека на неделю: детские шоу, кино и выставки

19-22 августа. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

25 июня — 4 сентября. Выставка «Следы времени»

В центре выставки произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, хранящиеся в золотом фонде музея. Представленные работы отражают художественные традиции кыргызского народа разных эпох, отсылая зрителя к национальному стилю, эстетике и духовным ориентирам.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

20 июля — 26 августа. Выставка, приуроченная к 90-летнему юбилею Теодора Герцена

В экспозиции представлены знаковые серии работ Теодора Герцена: линогравюры о жизни колхозной деревни, иллюстративная графика, портреты. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-31 августа. Выставка «Краски внутреннего мира»

Выставка представлена художниками Бахрамжаном и Наргизахон Темировыми.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

21 августа. Концерт «Шепоты и крики»

Концерт состоится в честь дня рождения пианиста Дмитрия Михайлина.

Ресторан «Винтаж» (проспект Айтматова), 20.30.

21 августа. Кинопремьеры

«Керексин» (драма). Адилет и Айжан — самая обычная молодая семья. У Айжан диагностировали четвертую стадию рака. Врачи сообщают, что ей остается жить совсем недолго. Несмотря на тяжелый диагноз, Адилет твердо решает сделать все, чтобы спасти жену и вылечить ее от тяжелой болезни.

«Одно целое» (ужасы). После переезда в уединенный загородный дом пара, переживающая кризис в отношениях, сталкивается с необъяснимым явлением: их тела начинают тянуться друг к другу с пугающей силой. Чтобы спастись, им предстоит раскрыть тайну этого места, прежде чем они сольются в одно целое.

«Летние игры» (аниме). Компьютерный гений Кэндзи Койсо соглашается на уговоры одноклассницы Нацуки и отправляется с ней на юбилей бабушки. На месте Нацуки неожиданно представляет Кэндзи как своего парня. К такому повороту 17-летний парнишка оказался не готов, ведь обычно все свое время он проводит в виртуальном мире «Оз». Плюс ему на телефон пришел странный ребус, разгадав который, Кэндзи случайно впускает в сеть воинственный искусственный интеллект, грозящий гибелью всему человечеству.

«Она сказала «Да!»» (комедия) Три сестры — строгая карьеристка Кэтрин, страстная красотка Виктория и семейная тихоня Джорджина — возвращаются в родной город ради своей мамы, ведь она снова сказала «Да!». Их ждут яркие эмоции, неожиданные гости, пикантные секреты и множество судьбоносных поворотов.

«Миссия: Взломать экзамен» (комедия). Школьник Тед — специалист по пранкам. Когда Тед и его друзья узнают, что провалили важнейший школьный тест, на парня возлагается важная миссия — взломать экзамен. Теперь ему нужно разработать идеальный план, как проникнуть в школу и изменить плохие оценки. Но бывают такие планы, когда все идет не по плану.

21-22 августа. Детская шоу-программа

Детей ждут развлекательные программы: в четверг с феей Динь-Динь, в пятницу — вечер мультфильмов.

Ресторан «Барашек», 20.00.

22 августа. Стендап-концерт

На сцене топовые комики Бишкека, которые не оставят ни одного зрителя без улыбки.

Berlin Pub, 20.00.