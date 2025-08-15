Минфин США ввел санкции против кыргызстанской криптобиржи Grinex

США ввели санкции против кыргызстанской криптобиржи Grinex. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Ведомство называет Grinex наследницей закрывшейся российской криптобиржи Garantex, которая, по его данным, «напрямую содействовала» киберпреступникам и обработала с 2019 года трансакции, связанные с незаконной деятельностью, на более чем $100 миллионов.

Минфин США внес Garantex в санкционный список в апреле 2022 года. Grinex была создана сотрудниками Garantex, как утверждает ведомство, для уклонения от ограничительных мер.

Garantex, основанная в 2019 году в Эстонии и ведущая деятельность в Москве и Санкт-Петербурге, по данным Минфина США, обслуживала даркнет-рынки и группы операторов программ-вымогателей, включая Conti, LockBit и Ryuk.

В феврале 2022 года компания Garantex лишилась эстонской лицензии на предоставление услуг в сфере цифровых активов после того, как подразделение финансовой разведки Эстонии выявило критические нарушения в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) и обнаружило связи между Garantex и кошельками, используемыми для преступной деятельности.

В марте 2025 года американские и европейские правоохранители заблокировали домен Garantex и заморозили $26 миллионов, после чего клиенты и активы были переведены на новую площадку — Grinex. В пресс-релизе Минфина США подчеркивается, что Grinex была создана сотрудниками Garantex специально «для обхода санкций».

Кроме того, под санкции Минфина США попали трое руководителей Garantex — ее сооснователь Сергей Менделеев, коммерческий директор Александр Мира Серда и региональный директор Павел Каравацкий — и шесть компаний из России и Кыргызстана, которые, как заявило ведомство, «поддерживали участие биржи во вредоносной кибердеятельности». Это кыргызстанская Old Vector, а также российские A7, A71 и A7 Agent, участвовавшие в выпуске рублевого стейблкоина A7A5. Его, по версии Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Garantex использовала для перевода средств клиентам и обхода ограничений.

Кроме того, под американские санкции попали проекты InDeFi Bank и Exved.