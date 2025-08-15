12:13
Общество

В Чолпон-Ате состоится «Вечер балета на берегу Иссык-Куля»

15 и 16 августа в культурном центре «Рух-Ордо» имени Ч. Айтматова состоится «Вечер балета на берегу Иссык-Куля». Об этом сообщили в пресс- службе Министерства культуры, информации и молодежной политики КР.

По ее данным, у берега озера Иссык- Куль зрителям представят шедевры мировой балетной классики и знаменитые сцены из знаковых постановок. Программа будет длиться два дня. Вход свободный.

Расписание:

  • 15 августа — начало в 19.00;
  • 16 августа — начало в 16.00.

Отмечается, что мероприятие организовано при поддержке первой леди страны Айгуль Жапаровой.

Организаторы подчеркивают, что главная цель проекта — развитие интереса к балету, воспитание вкуса у молодежи и укрепление культурного имиджа региона. «Вечер балета» также призван продвигать Иссык-Кульскую область как важную международную культурную локацию.
