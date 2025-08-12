18:12
Цифровую карту автомобильных дорог хочет доработать Минтранс

Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызстана объявило тендер на доработку цифровой карты автомобильных дорог. Об этом сообщил портал госзакупок.

По его данным, на данные цели планируют выделить 12,5 миллиона сомов.

«В современном мире, характеризующемся быстрым развитием технологий и увеличением объема транспортных потоков, особое значение приобретает эффективность управления транспортной инфраструктурой. Для обеспечения безопасности, оптимизации движения и повышения качества обслуживания населения необходимо внедрение современных информационных систем и инструментов мониторинга.

Первый этап доработки цифровой карты автомобильных дорог направлен на разработку комплексной системы, объединяющей визуализацию данных, интеграцию видеонаблюдения и глубокий анализ информации на большом экране. Этот этап станет фундаментом для дальнейшего развития центра и позволит обеспечить оперативное принятие управленческих решений на основе актуальных и достоверных данных», — говорится в техзадании.

Основная цель создания системы в том, чтобы обеспечить всесторонний мониторинг транспортной сети, повысить эффективность управления дорожным движением, оперативно выявлять и реагировать на возникающие проблемы, а также проводить детальный анализ для принятия обоснованных стратегических решений.

Предложения от поставщиков принимают до 15 августа.
