Визит российской делегации в КР — дороги будут перекрывать и на Иссык-Куле

На Иссык-Куле с 13 по 15 августа будут перекрывать дороги. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Такие меры безопасности связаны с визитом в Кыргызстан российской делегации во главе с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в рамках 7-го Кыргызско-Российского экономического форума.

Ограничения будут вводить только на время прохождения кортежей официальных делегаций. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки и при необходимости использовать альтернативные маршруты.

Кроме того, для обеспечения общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения мероприятий будет задействовано более 1 тысячи сотрудников УВД Иссык-Кульской области. Органы внутренних дел примут все необходимые меры для минимизации неудобств для участников дорожного движения и жителей региона.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 14 августа прибудет в Кыргызскую Республику с официальным визитом.
