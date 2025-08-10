Афиша Бишкека на неделю: детские шоу, выставки и кинопремьеры

12-15 августа. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

25 июня — 4 сентября. Выставка «Следы времени»

В центре выставки — произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, хранящиеся в золотом фонде музея. Представленные работы отражают художественные традиции кыргызского народа разных эпох, отсылая зрителя к национальному стилю, эстетике и духовным ориентирам.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

20 июля — 26 августа. Выставка, приуроченная к 90-летнему юбилею Теодора Герцена

В экспозиции представлены знаковые серии работ Теодора Герцена: линогравюры о жизни колхозной деревни, иллюстративная графика, портреты. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-31 августа. Выставка «Краски внутреннего мира»

Выставка представлена художниками Бахрамжаном и Наргизахон Темировыми.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

14 августа. Кинопремьеры

«Аят 4» (криминальная драма). Али — миролюбивый, добросердечный и простой человек. Его мир — это семья, труд и честная жизнь. Но судьба готовит ему тяжелое испытание: его младший брат Жапар неожиданно оказывается втянут в криминальный мир, и жизнь Али меняется до неузнаваемости. Теперь Али стоит перед трудным выбором — между братским долгом и законом.

«На высоте страха» (фантастика). Чтобы оплатить лечение умирающей сестры, инженер-геолог Эбби Бреннан соглашается на работу в отдаленной урановой шахте. Когда она находит странный метеорит, экспедиция прерывается — вертолет терпит крушение. Эбби остается одна среди лесов, скал и снегов. Ее единственная связь с внешним миром — голос мужчины по рации.

«Пушистый форсаж: Гран-при» (мультфильм). Веселая и обаятельная Эдда с ума сходит по болидам и жить не может без гонок. И 50-я годовщина европейского Гран-при становится для нее возможностью не только исполнить свою мечту и войти в историю автоспорта, но также спасти семью от разорения.

«Без правил» (боевик). Сэл по прозвищу Бык, неудачливый профессиональный боксер без карьерных перспектив, внезапно встречает старого друга Винса с криминальным прошлым, который втягивает его в мир подпольных боев с огромными гонорарами. Перспектива легких денег очень быстро оборачивается тяжелыми последствиями и ставит Сэла перед сложным жизненным выбором.

«Эдем» (триллер). 1939 год. Один из Галапагосских островов становится пристанищем для горстки людей, которые больше не хотят жить в цивилизации. Но тонкий баланс нарушается, когда к коммуне присоединяется скандальная Баронесса. Ее интриги и жажда власти превращают райскую обитель в остров страданий и заговоров.

14-15 августа. Детская шоу-программа

Детей ждут развлекательные программы: в четверг супердень с Капитаном Америкой, в пятницу — морские приключения с Моаной.

Ресторан «Барашек», 20.00.