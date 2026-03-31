17:23
USD 87.45
EUR 100.53
RUB 1.07
Власть

В Кыргызстане за утечку персональных данных вводят штрафы до 120 тысяч сомов

В Жогорку Кенеш внесен проект закона о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях, направленный на усиление ответственности за нарушения в сфере персональных данных.

Документ предусматривает введение новой статьи, устанавливающей ответственность за незаконную обработку, хранение, передачу и распространение персональных данных. Так, за нарушение требований к защите персональных данных предлагается штрафовать физических лиц на 7,5 тысячи сомов, юридических — на 65 тысяч сомов расчетных показателей. При повторном нарушении штрафы увеличиваются до 25 тысяч сомов и 120 тысяч сомов соответственно.

Одновременно законопроектом предлагается признать утратившими силу ряд действующих норм (статьи 4132-4135), которые дублируют положения нового регулирования.

Как отмечается в справке-обосновании, изменения связаны с приведением законодательства в соответствие с Цифровым кодексом, который системно регулирует вопросы обработки и защиты персональных данных.

Также уточняются пределы штрафов и перераспределяются полномочия органов, рассматривающих такие правонарушения.

Инициаторы отмечают, что законопроект носит в основном редакционно-технический характер, устраняет дублирование норм и повышает правовую определенность в сфере цифровых данных.
Ссылка: https://24.kg/vlast/368271/
просмотров: 251
Версия для печати
