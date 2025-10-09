О правилах кибергигиены рассказали в Госагентстве по защите персональных данных

Главный инспектор отдела Государственного агентства по защите персональных данных Милана Осмонова рассказала в эфире «Биринчи радио» о защите персональных сведений и основных правилах кибергигиены.

По ее словам, персональные данные — любая информация, по которой можно идентифицировать, определить человека.

«У всех традиционное понятие, что персональные сведения — это те, которые содержатся в нашем паспорте. Но, кроме этих данных, к персональным относятся фотографии, сведения о здоровье, голос, изображение лица. Этот список можно продолжать бесконечно, он не носит исчерпывающего характера», — сказала Милана Осмонова.

Она отметила, что защита персональных данных важна, поскольку утечка или неправомерное использование таких сведений может привести к финансовому мошенничеству, дискриминации, вмешательству в личную жизнь.

«Каждый человек имеет право знать, куда, зачем и в каком объеме передает свои сведения. Нужно быть не только активным пользователем в интернете, но и осознанным владельцем своих данных, соблюдать кибергигиену», — подчеркнула главный инспектор отдела госагентства.

Кибергигиена — это совокупность простых, но эффективных правил и привычек безопасного поведения в цифровой среде.

Основные правила кибергигиены: