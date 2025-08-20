13:04
Цифровизация. Насколько защищены персональные данные, рассказали в ГУ «Кызмат»

Персональные данные хранятся в государственных центрах обработки данных, соответствующих всем требованиям информационной безопасности. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил замдиректора ГУ «Кызмат» Нурлан Айдиев.

По его словам, в этом направлении в стране работают два основных органа — Координационный центр по обеспечению кибербезопасности ГКНБ и Агентство по защите персональных данных.

«Они проводят ежегодный аудит нашей инфраструктуры, проверяют на соответствие всем современным требованиям кибербезопасности и защиты персональных данных. Могут выявить какие-то нарушения и дать нам рекомендации, мы полностью их исполняем и отчитываемся. После соответствуем всем требованиям, выставляемым госорганами, координирующими сферу кибербезопасности в государственном секторе», — сказал Нурлан Айдиев.

Ранее Госагентство по защите персональных данных обращалось к гражданам с просьбой не размещать в Сети скрины документов, содержащих личную информацию — паспортов, водительских удостоверений, ИНН, медицинских справок и других документов. Такие действия могут привести к утечке конфиденциальных данных и способствовать мошенническим схемам.
