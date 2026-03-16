Власть

Госагентство: Полной гарантии от утечек персональных данных не существует

С момента начала работы Государственного агентства по защите персональных данных в 2022 году в Кыргызстане официально не зафиксировано ни одной утечки сведений. При этом там признают, что ни одна информационная система в мире не может считаться защищенной на 100 процентов. Об этом заявил заместитель директора ведомства Кылымбек Мадалбеков.

Депутат Болот Сагынаев отметил, что с развитием электронных услуг государство собирает все больше информации о гражданах. В этой связи он спросил, может ли госагентство гарантировать, что данные не будут использоваться незаконно и не попадут к третьим лицам, а также не произойдет ли утечки.

В ответ Кылымбек Мадалбеков сообщил, что агентство ведет постоянную работу в этом направлении и следит за соблюдением требований законодательства в сфере защиты персональных данных. По его словам, в республике существует множество информационных систем — не только государственных, но и принадлежащих частным структурам. Агентство контролирует, выполняют ли их владельцы установленные требования по защите персональных данных.

Вместе с тем замдиректора подчеркнул, что абсолютной гарантии безопасности не может дать ни одна страна мира. По его словам, в мировой практике не существует информационных систем, защищенных на 100 процентов. Максимальный уровень защиты, о котором обычно идет речь, составляет 99,5-99,7 процента.

«Поэтому гарантировать, что нигде и никогда не произойдет утечки, не может ни одна государственная система в мире», — следует из ответа Кылымбека Мадалбекова.

Напомним, сегодня комитет ЖК по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи заслушивает информацию о деятельности Государственного агентства по защите персональных данных.

