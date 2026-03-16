Кыргызстанцы не знают базовых мер защиты в Telegram и WhatsApp

За последние три года около 3,5 тысячи граждан Кыргызстана прошли обучение по кибергигиене и кибербезопасности. Об этом сообщил заместитель директора Государственного агентства по защите персональных данных Кылымбек Мадалбеков на заседании профильного комитета парламента.

По его словам, сейчас госагентство совместно с зарубежными партнерами расширяет такую работу и проводит тренинги в регионах, в том числе для госслужащих.

Во время обсуждения депутат Гульшаркан Култаева обратила внимание на участившиеся случаи взломов личных мессенджеров граждан — WhatsApp и Telegram. По ее словам, в последнее время резко выросло число мошеннических случаев, из-за которых пострадало множество людей. Она поинтересовалась, какую работу в этой связи ведет агентство и каким образом оно помогает защищать граждан.

По словам Кылымбека Мадалбекова, специалисты агентства выезжают в районные и областные центры, где проводят обучающие мероприятия. Кроме того, ведомство планирует информационную кампанию для населения, чтобы объяснить, какие меры необходимо принимать для защиты личных данных.

Он отметил, что на фоне стремительного роста цифровизации многие граждане до сих пор не знают базовых правил цифровой безопасности.

В частности, речь о простых мерах защиты аккаунтов в Telegram и WhatsApp, включая двухфакторную аутентификацию. По его словам, пользователи часто не знают, что аккаунт можно привязать не только к номеру телефона, но и к электронной почте.

Еще одной серьезной проблемой, подчеркнул замдиректора, остается беспечное отношение граждан к своим данным. По его словам, в открытых аккаунтах в социальных сетях пользователи нередко публикуют паспорта и другие личные сведения, что создает большие риски мошенничества и незаконного доступа.

Напомним, сегодня комитет Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи заслушивает информацию о деятельности Государственного агентства по защите персональных данных.