Режиссер Стивен Спилберг заявил, что никогда не использовал технологии ИИ

Кинорежиссер и продюсер Стивен Спилберг заявил, что не использовал технологии искусственного интеллекта (ИИ) при создании своих фильмов. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Об этом он рассказал на конференции SXSW в Остине, отвечая на вопрос о роли ИИ в кинопроизводстве.

«Я никогда не использовал ИИ ни в одном из своих фильмов», сказал Стивен Спилберг. После этого в зале раздались аплодисменты.

При этом режиссер подчеркнул, что не выступает против технологий в целом. В его работах неоднократно поднималась тема влияния технологий на общество — в том числе в фильмах «Особое мнение», «Первому игроку приготовиться» и «Искусственный разум». Однако, по его словам, в творческом процессе он не готов заменять человека машиной.

По его словам, он поддерживает применение ИИ во многих сферах, но не считает допустимым его использование для замещения творческих специалистов.

Стивен Спилберг — лауреат трех «Оскаров». Он снял такие известные ленты, как «Индиана Джонс», «Челюсти», «Список Шиндлера», «Шпионский мост», «Назад в будущее», «Мемуары гейши» и другие.