Защита персональных данных не успевает за развитием ИИ и технологий

Государственное агентство по защите персональных данных признало, что законодательная база страны не успевает за технологическим прогрессом. Об этом стало известно на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша.

Депутат Гулай Машрапова подчеркнула, что сегодня компании, работающие с персональными данными граждан, активно внедряют искусственный интеллект. Она выразила обеспокоенность тем, что это может противоречить требованиям по защите личной информации, и поинтересовалась, принимаются ли меры в отношении организаций, использующих ИИ с нарушениями.

Заместитель директора ведомства Кылымбек Мадалбеков подтвердил наличие проблемы, отметив, что регулирование этой сферы остается сложной задачей.

«Технологии развиваются гораздо быстрее, чем мы успеваем адаптировать законы. Сейчас мы изучаем международный опыт, чтобы привести работу таких компаний в соответствие с нормами. Одним из решений может стать обязательная маркировка контента, созданного нейросетями, чтобы защитить данные граждан», — сказал он.

В Кыргызстане пока не фиксировали случаев привлечения к ответственности за неправомерное использование ИИ при обработке персональных данных.

Напомним, сегодня комитет ЖК по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи заслушивает информацию о деятельности Государственного агентства по защите персональных данных.