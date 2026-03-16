Власть

Защита персональных данных не успевает за развитием ИИ и технологий

Государственное агентство по защите персональных данных признало, что законодательная база страны не успевает за технологическим прогрессом. Об этом стало известно на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша.

Депутат Гулай Машрапова подчеркнула, что сегодня компании, работающие с персональными данными граждан, активно внедряют искусственный интеллект. Она выразила обеспокоенность тем, что это может противоречить требованиям по защите личной информации, и поинтересовалась, принимаются ли меры в отношении организаций, использующих ИИ с нарушениями.

Заместитель директора ведомства Кылымбек Мадалбеков подтвердил наличие проблемы, отметив, что регулирование этой сферы остается сложной задачей. 

«Технологии развиваются гораздо быстрее, чем мы успеваем адаптировать законы. Сейчас мы изучаем международный опыт, чтобы привести работу таких компаний в соответствие с нормами. Одним из решений может стать обязательная маркировка контента, созданного нейросетями, чтобы защитить данные граждан», — сказал он.

В Кыргызстане пока не фиксировали случаев привлечения к ответственности за неправомерное использование ИИ при обработке персональных данных.

Напомним, сегодня комитет ЖК по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи заслушивает информацию о деятельности Государственного агентства по защите персональных данных. 
Материалы по теме
Режиссер Стивен Спилберг заявил, что никогда не использовал технологии ИИ
Две трети детей в мире сообщают о росте кибербуллинга
Дастан Бекешев: На обращения граждан в госорганах отвечают, используя ChatGPT
В каких областях искусственный интеллект может заменить профессии: исследование
В КР намерены подготовить кадры в сфере ИИ и блокчейн-технологий
Минцифры Кыргызстана сосредоточится на масштабировании ИИ в госсекторе
В Кыргызстане будет создан национальный центр искусственного интеллекта
Выделить $3 миллиарда для справедливого доступа к ИИ призвал генсек ООН
Перспективы использования ИИ в антимонопольном регулировании обсудили в ЕЭК
Авторы творческого контента могут потерять четверть доходов к 2028 году из-за ИИ
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем отца Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем отца
После допроса и&nbsp;лишения мандата Ташиев выступил с&nbsp;обращением После допроса и лишения мандата Ташиев выступил с обращением
Статуса высокогорных могут лишиться 34&nbsp;села. Кабмин предложил переходный период Статуса высокогорных могут лишиться 34 села. Кабмин предложил переходный период
Долетят до&nbsp;Китая. Япония объявила о&nbsp;развертывании дальнобойных ракет Долетят до Китая. Япония объявила о развертывании дальнобойных ракет
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершил национальную инициативу по&nbsp;финансовой грамотности в&nbsp;вузах «Элдик Банк» завершил национальную инициативу по финансовой грамотности в вузах
В&nbsp;&laquo;Умай Групп&raquo; подвели итоги акции &laquo;Праздник к&nbsp;нам приходит!&raquo; В «Умай Групп» подвели итоги акции «Праздник к нам приходит!»
В&nbsp;центре Бишкека демонтируют конструкцию на&nbsp;пересечении Чуй/Абдрахманова В центре Бишкека демонтируют конструкцию на пересечении Чуй/Абдрахманова
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
16 марта, понедельник
13:31
Судьба 500 студентов филиала российского вуза в Караколе под вопросом Судьба 500 студентов филиала российского вуза в Каракол...
13:13
В Нарынской области прошел рейд «Опасный груз»
13:02
За счет президентского фонда в Баткене построят 10 площадок для мини-футбола
13:01
Сроки уплаты налога на нежилое имущество напомнили в Налоговой службе
12:55
Мэрия Бишкека намерена организовать парк между жилмассивами «Энесай» и «Дордой»