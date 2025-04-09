Рисков много. К чему может привести идея Минздрава по объединению центров

Министерство здравоохранения вновь намерено реорганизовать профильные республиканские центры путем их объединения. В обществе задались вопросом, насколько оправданы такие изменения и не станет ли хуже, чем есть. Кроме того, звучат опасения по поводу того, что граждане не смогут получать адекватные медицинские услуги.
Цена вопросаСогласно проекту постановления, планируется реорганизовать департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора путем присоединения к нему Республиканского центра профилактики и контроля особо опасных, карантинных инфекций.
Кроме того, предлагается изменить наименование Национального института общественного здоровья (НИОЗ) на Национальный центр общественного здоровья. Он будет реорганизован путем слияния с:
- Республиканским центром иммунопрофилактики (РЦИ);
- Республиканским центром по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека (РЦКГВГиВИЧ);
- Республиканским центром укрепления здоровья и массовой коммуникации (РЦУЗиМК).
Необходимость реформирования Минздрав обосновывает... изменением климата и его отрицательным влиянием на здоровье населения. Что мешает НИОЗ провести оценку климатических рисков без присоединения РЦИ и РЦКГВГиВИЧ?
Тем более, согласно положению, одной из задач НИОЗ являются проведение фундаментальных и прикладных исследований по направлениям науки и создание инновационных технологий. Целью деятельности института является вклад в социально-экономическое развитие страны путем научного обоснования политики и практики по охране, укреплению здоровья и профилактике заболеваний. О лечении в положении ни слова не сказано.
Семь раз отмерь...Директор ассоциации программ здравоохранения «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев напомнил, что это уже третья попытка объединения центров. После первых двух все осталось без изменений. В 2023 году, кстати, РЦИ не попадал под реорганизацию.
«В функционале НИОЗ вообще не прописаны вопросы лечения и тем более иммунопрофилактики. У этих учреждений совершенно разные функции. РЦИ отвечает за весь календарь профилактической вакцинации, там налажена вся структура управления. То же самое и в РЦКГВГиВИЧ. Зная функционал НИОЗ, мы понимаем, что могут начаться проблемы. Институт даже свою работу не может нормально наладить», — поделился своим мнением с 24.kg Айбар Султангазиев.
«Мы опасаемся, что после объединения из-за менеджмента и коррупции наступит прерывание услуг для людей с ВИЧ и гепатитами, что наши дети не будут своевременно обеспечены вакцинами. Вопросов много: не будут ли нарушены закупки препаратов и холодовая цепь; не приведет ли это к новым вспышкам каких-либо заболеваний и так далее», — добавил директор ассоциации.
В соцсетях и на Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов появились комментарии в поддержку РЦИ как самостоятельной организации, учитывая вспышку вакциноуправляемых инфекций и большое число отказников.
Можно потерять кадрыВ РЦКГВГиВИЧ тоже считают нецелесообразным объединение с НИОЗ.
Прежде всего в центре обосновывают это разными миссиями и функциональными задачами: НИОЗ ориентирован на научно-практическую, профилактическую и образовательную деятельность, тогда как РЦКГВГиВИЧ занимается лечением социально значимых заболеваний, что требует клинической экспертизы, координации и постоянного контакта с пациентами.
«Центры без узкой специализации не готовы обеспечить непрерывное и качественное лечение ВИЧ и гепатитов. Уязвимые группы отказываются от лечения в неспециализированных учреждениях из-за стигмы и дискриминации», — отметили в учреждении.
«Его объединение с НИОЗ, не имеющим опыта администрирования лечебных программ, может привести к потере управляемости и снижению качества услуг. Кроме того, нет доказанной эффективности оптимизации: проект объединения не содержит экономического обоснования и не демонстрирует улучшения доступа или качества медицинской помощи.
Есть и риски потери кадрового потенциала. Центр по гепатитам и ВИЧ обладает высококвалифицированной командой с уникальным опытом и экспертизой в лечении, мониторинге и сопровождении пациентов. При объединении с другой структурой возможен отток кадров из-за изменения условий работы, размывания функций и отсутствия четкого понимания новых задач», — опасаются в центре.
Также может быть потеряна институциональная память: РЦКГВГиВИЧ имеет устойчивые механизмы взаимодействия с международными и национальными структурами, которые могут быть нарушены в случае реструктуризации.
В период пандемии COVID-19 сотрудники Республиканского центра профилактики и контроля особо опасных, карантинных инфекций стояли на границе, РЦ «СПИД» мобилизовал свою лабораторную службу для ПЦР-исследований в Таласской области, а Республиканский центр иммунопрофилактики проводил массовую вакцинацию населения.
Сэкономить на директорахКак сообщил 24.kg директор НИОЗ Жаркынбек Касымбеков, эффективность модернизации службы общественного здравоохранения рассчитана еще в 2018-2019 годах.
«Это была рекомендация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), над этим работали все ныне действующие руководители, в том числе нынешний глава Минздрава, будучи заместителем министра. Специалисты работали 1,5 года и вывели несколько вариантов модернизации. Однако исполнению этих рекомендаций помешали пандемия и другие субъективные причины. Для эффективного управления предусматривалось создание двух крупных центров: департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора и НИОЗ», — сказал он.
Жаркынбек Касымбеков отметил, что мелкие республиканские структуры должны были объединиться, поскольку есть очевидные моменты дублирования.
«Одни и те же функции выполняют несколько учреждений, но в итоге страдают эффективность, координация, контроль финансовых и человеческих ресурсов. Если бы объединение произошло в 2023-м, то за эти два года можно было уже много чего сделать. Но лучше поздно, чем никогда. К примеру, вспышка кори показала: одному РЦИ не хватает сил и средств, не срабатывают, поэтому имеем отказников и недостаточный процент вакцинации. Должна быть структурированная, хорошо слаженная работа, именно это и обеспечит модернизация службы», — уверен он.
«За счет высвободившихся денежных средств можно будет усилить работающий состав — врачами, лаборантами и так далее. Вопрос зарплаты тоже нужно поднять, поскольку службе общественного здравоохранения до этого не уделялось достаточно внимания», — отметил он.
По данным Жаркынбека Касымбекова, в НИОЗ работают 103 человека, в том числе 14 докторов медицинских наук и 8 кандидатов наук, а также более 50 аспирантов и докторантов, помимо основного штата.
На вопрос, чем занимался НИОЗ в последние годы, он ответил, что «великие дела делаются очень тихо». «Фундаментальными, научными исследованиями занимаемся, но СМИ интересен только хайп», — резюмировал директор института.
В комментариях пользователям Facebook глава Минздрава Эркин Чечейбаев написал, что у нас «слишком много директоров и мало единой деятельности», поэтому вместо шести разрозненных республиканских учреждений останется два. Эффективность и координация работы, по его мнению, улучшатся.
Остается надеяться, что Министерство здравоохранения семь раз отмерит, прежде чем отрезать. Ведь в стране есть немало примеров, когда разные структуры объединяли, потом разъединяли, создавали новые, а позже вновь их упраздняли. Только в этом случае речь идет о жизни и здоровье граждан.