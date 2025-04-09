Рисков много. К чему может привести идея Минздрава по объединению центров

Министерство здравоохранения вновь намерено реорганизовать профильные республиканские центры путем их объединения. В обществе задались вопросом, насколько оправданы такие изменения и не станет ли хуже, чем есть. Кроме того, звучат опасения по поводу того, что граждане не смогут получать адекватные медицинские услуги.

Цена вопроса

Согласно проекту постановления, планируется реорганизовать департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора путем присоединения к нему Республиканского центра профилактики и контроля особо опасных, карантинных инфекций.

Кроме того, предлагается изменить наименование Национального института общественного здоровья (НИОЗ) на Национальный центр общественного здоровья. Он будет реорганизован путем слияния с:

Республиканским центром иммунопрофилактики (РЦИ);

Республиканским центром по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека (РЦКГВГиВИЧ);

Республиканским центром укрепления здоровья и массовой коммуникации (РЦУЗиМК).

Принятие проекта повлечет выделение дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета для покрытия необходимой потребности по выплате зарплаты на сумму 19,4 миллиона сомов.

Необходимость реформирования Минздрав обосновывает... изменением климата и его отрицательным влиянием на здоровье населения. Что мешает НИОЗ провести оценку климатических рисков без присоединения РЦИ и РЦКГВГиВИЧ?

Тем более, согласно положению, одной из задач НИОЗ являются проведение фундаментальных и прикладных исследований по направлениям науки и создание инновационных технологий. Целью деятельности института является вклад в социально-экономическое развитие страны путем научного обоснования политики и практики по охране, укреплению здоровья и профилактике заболеваний. О лечении в положении ни слова не сказано.

Семь раз отмерь...

Директор ассоциации программ здравоохранения «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев напомнил, что это уже третья попытка объединения центров. После первых двух все

осталось

без изменений. В 2023 году, кстати, РЦИ не попадал под реорганизацию.

«В функционале НИОЗ вообще не прописаны вопросы лечения и тем более иммунопрофилактики. У этих учреждений совершенно разные функции. РЦИ отвечает за весь календарь профилактической вакцинации, там налажена вся структура управления. То же самое и в РЦКГВГиВИЧ. Зная функционал НИОЗ, мы понимаем, что могут начаться проблемы. Институт даже свою работу не может нормально наладить», — поделился своим мнением с 24.kg Айбар Султангазиев.

По его словам, структуры с налаженной деятельностью могут быть разрушены, а люди перестанут получать нормальные медуслуги.

«Мы опасаемся, что после объединения из-за менеджмента и коррупции наступит прерывание услуг для людей с ВИЧ и гепатитами, что наши дети не будут своевременно обеспечены вакцинами. Вопросов много: не будут ли нарушены закупки препаратов и холодовая цепь; не приведет ли это к новым вспышкам каких-либо заболеваний и так далее», — добавил директор ассоциации.

В соцсетях и на Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов появились комментарии в поддержку РЦИ как самостоятельной организации, учитывая вспышку вакциноуправляемых инфекций и большое число отказников.

Можно потерять кадры

В РЦКГВГиВИЧ тоже считают нецелесообразным объединение с НИОЗ.

Прежде всего в центре обосновывают это разными миссиями и функциональными задачами: НИОЗ ориентирован на научно-практическую, профилактическую и образовательную деятельность, тогда как РЦКГВГиВИЧ занимается лечением социально значимых заболеваний, что требует клинической экспертизы, координации и постоянного контакта с пациентами.

По последним данным, в Кыргызстане зарегистрировано около 14,5 тысячи случаев ВИЧ. Растет и заболеваемость вирусными гепатитами.

«Центры без узкой специализации не готовы обеспечить непрерывное и качественное лечение ВИЧ и гепатитов. Уязвимые группы отказываются от лечения в неспециализированных учреждениях из-за стигмы и дискриминации», — отметили в учреждении.

Кроме того, есть финансовые и организационные риски: центр ежегодно привлекает более $5 миллионов внешнего финансирования и обеспечивает лечение тысяч пациентов.

«Его объединение с НИОЗ, не имеющим опыта администрирования лечебных программ, может привести к потере управляемости и снижению качества услуг. Кроме того, нет доказанной эффективности оптимизации: проект объединения не содержит экономического обоснования и не демонстрирует улучшения доступа или качества медицинской помощи.

Есть и риски потери кадрового потенциала. Центр по гепатитам и ВИЧ обладает высококвалифицированной командой с уникальным опытом и экспертизой в лечении, мониторинге и сопровождении пациентов. При объединении с другой структурой возможен отток кадров из-за изменения условий работы, размывания функций и отсутствия четкого понимания новых задач», — опасаются в центре.

Также может быть потеряна институциональная память: РЦКГВГиВИЧ имеет устойчивые механизмы взаимодействия с международными и национальными структурами, которые могут быть нарушены в случае реструктуризации.

В период пандемии COVID-19 сотрудники Республиканского центра профилактики и контроля особо опасных, карантинных инфекций стояли на границе, РЦ «СПИД» мобилизовал свою лабораторную службу для ПЦР-исследований в Таласской области, а Республиканский центр иммунопрофилактики проводил массовую вакцинацию населения.

Сэкономить на директорах

Как сообщил

директор НИОЗ Жаркынбек Касымбеков, эффективность модернизации службы общественного здравоохранения рассчитана еще в 2018-2019 годах.

«Это была рекомендация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), над этим работали все ныне действующие руководители, в том числе нынешний глава Минздрава, будучи заместителем министра. Специалисты работали 1,5 года и вывели несколько вариантов модернизации. Однако исполнению этих рекомендаций помешали пандемия и другие субъективные причины. Для эффективного управления предусматривалось создание двух крупных центров: департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора и НИОЗ», — сказал он.

Жаркынбек Касымбеков отметил, что мелкие республиканские структуры должны были объединиться, поскольку есть очевидные моменты дублирования.

«Одни и те же функции выполняют несколько учреждений, но в итоге страдают эффективность, координация, контроль финансовых и человеческих ресурсов. Если бы объединение произошло в 2023-м, то за эти два года можно было уже много чего сделать. Но лучше поздно, чем никогда. К примеру, вспышка кори показала: одному РЦИ не хватает сил и средств, не срабатывают, поэтому имеем отказников и недостаточный процент вакцинации. Должна быть структурированная, хорошо слаженная работа, именно это и обеспечит модернизация службы», — уверен он.

Руководитель НИОЗ добавил, что реорганизация приведет к сокращению административно-управленческого персонала (АУП) — руководителей центров, их заместителей, бухгалтерии, отделов кадров.

«За счет высвободившихся денежных средств можно будет усилить работающий состав — врачами, лаборантами и так далее. Вопрос зарплаты тоже нужно поднять, поскольку службе общественного здравоохранения до этого не уделялось достаточно внимания», — отметил он.

По данным Жаркынбека Касымбекова, в НИОЗ работают 103 человека, в том числе 14 докторов медицинских наук и 8 кандидатов наук, а также более 50 аспирантов и докторантов, помимо основного штата.

На вопрос, чем занимался НИОЗ в последние годы, он ответил, что «великие дела делаются очень тихо». «Фундаментальными, научными исследованиями занимаемся, но СМИ интересен только хайп», — резюмировал директор института.

В комментариях пользователям Facebook глава Минздрава Эркин Чечейбаев написал, что у нас «слишком много директоров и мало единой деятельности», поэтому вместо шести разрозненных республиканских учреждений останется два. Эффективность и координация работы, по его мнению, улучшатся.

Остается надеяться, что Министерство здравоохранения семь раз отмерит, прежде чем отрезать. Ведь в стране есть немало примеров, когда разные структуры объединяли, потом разъединяли, создавали новые, а позже вновь их упраздняли. Только в этом случае речь идет о жизни и здоровье граждан.