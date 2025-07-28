МП «Бишкекасфальтсервис» обновляет знаки, разметку, чинит тротуары

Ремонт и строительство 65 объектов, включая тротуары, предусмотрены по титульному списку в столице на 2025 год. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный специалист отдела контроля качества МП «Бишкекасфальтсервис» Муса Абдрашитов.

По его словам, полностью завершен ремонт дорог на 13 улицах и тротуаров на трех улицах.

«В настоящее время ведутся работы по ремонту дорог на 11 улицах и тротуаров на четырех улицах. Участки дорог еще на 30 улицах и тротуары на четырех улицах готовятся, до конца года полностью закончим эти объекты», — сказал Муса Абдрашитов.

Он отметил, что асфальтобетонный завод производит качественную смесь, регулярно проводится лабораторный анализ качества. При строительстве дорог контролируется каждый цикл производственных работ. Кроме того, обновляется техника.

«В этом году закуплены новые строительные машины. Раньше приходилось привлекать технику с других организаций. До конца года предстоит выполнить большой объем работ. Особое внимание обращаем на улучшение состояния тротуаров. В новостройках можете посмотреть, какие тротуары появились. Также обновляем дорожные знаки, быстро и качественно наносим дорожную разметку, устанавливаем лотки для ирригации, восстанавливаем люки. Конечно, сталкиваемся с некоторыми трудностями — заборы и инженерные сети задерживают выполнение работ. Несмотря на это, мы идем по графику», — добавил Муса Абдрашитов.