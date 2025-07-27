Вирусные гепатиты. Все, что нужно о них знать

Ежегодно 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. По данным Всемирной организации здравоохранения, хронические вирусные гепатиты каждый год становятся причиной смерти 1,3 миллиона человек, большинство из которых умирает от рака или цирроза печения.
Ежедневная смертность составляет 3,5 тысячи случаев и сравнима со смертностью от туберкулеза.
Что такое гепатит?
Вирусные гепатиты — распространенные инфекционные заболевания, поражающие преимущественно печень.
По данным Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации, обычно гепатит вызывает вирусная инфекция или неинфекционные агенты (такие как наркотики, токсины, алкоголь).
Хотя все они вызывают заболевания печени, гепатиты отличаются по ряду важных признаков, включая пути передачи, тяжесть заболевания, географическое распространение и способы профилактики. Исходом может быть как полное выздоровление, так и развитие фиброза (цирроза), гепатоцеллюлярной карциномы (рака печени) и смерть.
Чем отличаются гепатиты A, B, C, D и E?
По данным ВОЗ, гепатит А в отличие от гепатитов B и C не вызывает хронических заболеваний печени, но может сопровождаться тяжелыми симптомами и иногда протекать с острой печеночной недостаточностью.
Передача вируса происходит в результате употребления зараженных продуктов питания и воды или при непосредственном контакте с инфицированным лицом. Почти все пациенты с гепатитом А выздоравливают и формируют пожизненный иммунитет.
Заболевание тесно связано с некачественным водоснабжением или заражением продуктов питания, плохими санитарными условиями, несоблюдением правил личной гигиены.
Гепатит В — вирусное инфекционное заболевание, поражающее печень и протекающее в острой или хронической форме.
Передача вируса чаще всего происходит перинатальным путем от матери ребенку либо в раннем детстве при контакте с кровью или другими биологическими жидкостями. В частности, при половых контактах с инфицированным партнером, при небезопасном выполнении инъекций и порезах колюще-режущим инструментом.
Вирус гепатита С — это гемотрансмиссивный вирус, заражение которым чаще всего происходит при контакте с кровью при небезопасной инъекционной, медицинской практике, переливании зараженной крови, употреблении инъекционных наркотиков.
Вирус гепатита D (ВГД) — вирус, для репликации которого требуется присутствие вируса гепатита B (ВГБ). Хронический гепатит D встречается только у лиц, инфицированных ВГБ.
Гепатит Е передается главным образом с зараженной питьевой водой. Обычно инфекция имеет доброкачественное течение и самопроизвольно излечивается в течение 2–6 недель. В отдельных случаях она прогрессирует в тяжелую и смертельно опасную форму.
Какие типы гепатита наиболее распространены в Кыргызстане?
По словам специалистов, Кыргызская Республика относится к странам с высокой заболеваемостью гемоконтактными вирусными гепатитами.
По данным руководства Центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ, в республике зарегистрировано около 30,5 тысячи случаев гепатита B, 16,6 тысячи — гепатита С, 1,4 тысячи — гепатита D.
По итогам 11 месяцев 2024 года департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора сообщал о росте заболеваемости вирусными гепатитами, особенно А. За указанный период зарегистрировано 17,9 тысячи случаев, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го.
За два первых месяца 2025 года в республике зарегистрирован один случай гепатита Е.
Большую опасность в связи с тяжелыми последствиями представляют вирусные гепатиты типов В и С. Они приводят к хроническому заболеванию и вместе являются наиболее распространенной причиной цирроза печени, потери функции органа, рака и смертей, связанных с вирусным гепатитом.
Как можно заразиться?
По словам специалистов РЦУЗ, заражение гепатитами В и С происходит от больного гепатитом или носителя при попадании инфицированной крови в организм здорового человека:
- в случае проведения медицинских манипуляций нестерильным инструментарием, при переливании непроверенной крови и ее компонентов;
- при нанесении татуировок, иглоукалывании, хиджаме, прокалывании ушей нестерильными иглами;
- при совместном использовании бритвенных и маникюрных принадлежностей, зубных щеток;
- во время незащищенного полового контакта (без презерватива). Вероятность инфицирования возрастает у лиц, имеющих случайные связи или несколько половых партнеров;
- во время использования общих игл и шприцев.
Заражение гепатитами В и С от матери ребенку наблюдается не часто. Риск повышается, если женщина имеет острую форму вируса или в последние месяцы беременности перенесла острый гепатит.
Как проявляется заболевание?
Гепатиты В и С могут протекать в острой и хронической форме. Если вовремя не лечить заболевание в остром периоде, оно переходит в хроническую форму. Такие гепатиты В и С имеют многолетнее течение и могут переходить в тяжелые состояния — цирроз или рак печени.
Инкубационный период заболевания (время от момента заражения до появления признаков) длится от двух до шести месяцев.
Признаками гепатитов являются:
- слабость, усталость, утомляемость;
- тяжесть и боли в правом подреберье;
- тошнота и рвота;
- превышение температуры тела до 38 градусов;
- желтушность глазного белка и кожи;
- увеличение печени и селезенки;
- расстройство пищеварения;
- обесцвечивание кала;
- потемнение мочи.
Чаще всего гепатиты диагностируются случайно при обследовании по поводу других заболеваний.
Продолжительность инкубационного периода гепатита А обычно 14–28 дней.
Симптомы гепатита А могут варьироваться от легких до тяжелых и включать повышение температуры тела, недомогание, потерю аппетита, диарею, тошноту, ощущение дискомфорта в абдоминальной области, потемнение мочи и желтуху (пожелтение глаз и кожных покровов). Весь спектр симптомов проявляется не у всех инфицированных.
Клинические симптомы заболевания отмечаются чаще у взрослых, чем у детей.
Распространенность тяжелых форм заболевания и смертность являются более высокими среди представителей старших возрастных групп. У детей в возрасте до шести лет инфекция обычно протекает со слабо выраженной симптоматикой, и желтуха развивается лишь в 10 процентах случаев.
У некоторых пациентов гепатит А рецидивирует, и только что выздоровевший человек заболевает снова в острой форме. После заболевание обычно заканчивается выздоровлением.
Как не заболеть?
Чтобы избежать вирусного гепатита А, надо соблюдать правила личной гигиены — тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения туалета, содержать в чистоте посуду, не употреблять воду из случайных источников, пить только кипяченую или бутилированную воду.
Чтобы не заразиться вирусными гепатитами В и С, нужно:
- пользоваться индивидуальными предметами личной гигиены;
- убедиться в использовании стерильных инструментов при проведении медицинских и косметологических процедур;
- избегать рискованного сексуального поведения;
- не использовать повторно одноразовые шприцы и иглы.
Есть ли профилактика?
Да. Эффективной мерой профилактики вирусного гепатита В является вакцинация.
Взрослые граждане Кыргызстана старше 18 лет могут бесплатно пройти тестирование на гепатиты В и С в центрах общеврачебной практики или центрах семейной медицины по месту проживания. В случае отрицательного результата лица старше 23 лет могут бесплатно получить вакцину против вирусного гепатита В.
Для диагностики цирроза печени в Республиканском центре по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ внедрен новый аппарат, позволяющий бесплатно и без биопсии выявлять это заболевание.
Вакцину от гепатита А обычно предлагают частные медцентры.
А лечение?
Специфического лечения гепатита А не существует. Процесс выздоровления может быть медленным и занимать несколько недель или месяцев. Важно воздерживаться от неоправданного назначения лекарств, которые могут отрицательно повлиять на работу печени, например, парацетамола.
При отсутствии острой печеночной недостаточности госпитализация пациентов не требуется. Лечение направлено на поддержание комфорта и сбалансированного питания, включая восполнение потерь жидкости, вызываемых рвотой и диареей.
Специфических методов лечения острого гепатита В нет — оказание помощи должно быть направлено на облегчение состояния пациента. Он должен правильно питаться и пить много жидкости во избежание обезвоживания, вызванного рвотой и диареей. Для лечения хронического гепатита В применяются лекарственные препараты.
Для лечения гепатита С используют противовирусные препараты. Иммунная система некоторых людей может бороться с инфекцией самостоятельно, и при новых случаях инфицирования не всегда требуется лечение.
Людям с гепатитом С также может быть полезно изменение образа жизни, например, отказ от употребления алкоголя и поддержание здорового веса. При правильном лечении многие люди могут вылечиться от гепатита С и жить здоровой жизнью.
Лечение гепатита В и С в Кыргызстане с 2023 года бесплатное. Есть примеры, когда вирусная нагрузка стала нулевой.