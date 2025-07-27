Вирусные гепатиты. Все, что нужно о них знать

Ежегодно 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. По данным Всемирной организации здравоохранения, хронические вирусные гепатиты каждый год становятся причиной смерти 1,3 миллиона человек, большинство из которых умирает от рака или цирроза печения.

Ежедневная смертность составляет 3,5 тысячи случаев и сравнима со смертностью от туберкулеза.

1 Что такое гепатит? Вирусные гепатиты — распространенные инфекционные заболевания, поражающие преимущественно печень. По данным Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации, обычно гепатит вызывает вирусная инфекция или неинфекционные агенты (такие как наркотики, токсины, алкоголь). Существует пять основных штаммов вируса гепатита, называемых типами A, B, C, D и E. Хотя все они вызывают заболевания печени, гепатиты отличаются по ряду важных признаков, включая пути передачи, тяжесть заболевания, географическое распространение и способы профилактики. Исходом может быть как полное выздоровление, так и развитие фиброза (цирроза), гепатоцеллюлярной карциномы (рака печени) и смерть.

2 Чем отличаются гепатиты A, B, C, D и E? По данным ВОЗ, гепатит А в отличие от гепатитов B и C не вызывает хронических заболеваний печени, но может сопровождаться тяжелыми симптомами и иногда протекать с острой печеночной недостаточностью. Передача вируса происходит в результате употребления зараженных продуктов питания и воды или при непосредственном контакте с инфицированным лицом. Почти все пациенты с гепатитом А выздоравливают и формируют пожизненный иммунитет. Заболевание тесно связано с некачественным водоснабжением или заражением продуктов питания, плохими санитарными условиями, несоблюдением правил личной гигиены. Гепатит В — вирусное инфекционное заболевание, поражающее печень и протекающее в острой или хронической форме. Передача вируса чаще всего происходит перинатальным путем от матери ребенку либо в раннем детстве при контакте с кровью или другими биологическими жидкостями. В частности, при половых контактах с инфицированным партнером, при небезопасном выполнении инъекций и порезах колюще-режущим инструментом. Вирус гепатита С — это гемотрансмиссивный вирус, заражение которым чаще всего происходит при контакте с кровью при небезопасной инъекционной, медицинской практике, переливании зараженной крови, употреблении инъекционных наркотиков. Вирус гепатита D (ВГД) — вирус, для репликации которого требуется присутствие вируса гепатита B (ВГБ). Хронический гепатит D встречается только у лиц, инфицированных ВГБ. Гепатит Е передается главным образом с зараженной питьевой водой. Обычно инфекция имеет доброкачественное течение и самопроизвольно излечивается в течение 2–6 недель. В отдельных случаях она прогрессирует в тяжелую и смертельно опасную форму.

3 Какие типы гепатита наиболее распространены в Кыргызстане? По словам специалистов, Кыргызская Республика относится к странам с высокой заболеваемостью гемоконтактными вирусными гепатитами. По данным руководства Центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ, в республике зарегистрировано около 30,5 тысячи случаев гепатита B, 16,6 тысячи — гепатита С, 1,4 тысячи — гепатита D. По итогам 11 месяцев 2024 года департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора сообщал о росте заболеваемости вирусными гепатитами, особенно А. За указанный период зарегистрировано 17,9 тысячи случаев, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го. За два первых месяца 2025 года в республике зарегистрирован один случай гепатита Е. Большую опасность в связи с тяжелыми последствиями представляют вирусные гепатиты типов В и С. Они приводят к хроническому заболеванию и вместе являются наиболее распространенной причиной цирроза печени, потери функции органа, рака и смертей, связанных с вирусным гепатитом.

4 Как можно заразиться? По словам специалистов РЦУЗ, заражение гепатитами В и С происходит от больного гепатитом или носителя при попадании инфицированной крови в организм здорового человека: в случае проведения медицинских манипуляций нестерильным инструментарием, при переливании непроверенной крови и ее компонентов;

при нанесении татуировок, иглоукалывании, хиджаме, прокалывании ушей нестерильными иглами;

при совместном использовании бритвенных и маникюрных принадлежностей, зубных щеток;

во время незащищенного полового контакта (без презерватива). Вероятность инфицирования возрастает у лиц, имеющих случайные связи или несколько половых партнеров;

во время использования общих игл и шприцев. Заражение гепатитами В и С от матери ребенку наблюдается не часто. Риск повышается, если женщина имеет острую форму вируса или в последние месяцы беременности перенесла острый гепатит.

5 Как проявляется заболевание? Гепатиты В и С могут протекать в острой и хронической форме. Если вовремя не лечить заболевание в остром периоде, оно переходит в хроническую форму. Такие гепатиты В и С имеют многолетнее течение и могут переходить в тяжелые состояния — цирроз или рак печени. Инкубационный период заболевания (время от момента заражения до появления признаков) длится от двух до шести месяцев. Признаками гепатитов являются: слабость, усталость, утомляемость;

тяжесть и боли в правом подреберье;

тошнота и рвота;

превышение температуры тела до 38 градусов;

желтушность глазного белка и кожи;

увеличение печени и селезенки;

расстройство пищеварения;

обесцвечивание кала;

потемнение мочи. В большинстве случаев, отмечают в РЦУЗ, гепатиты В и С протекают без симптомов. Многие люди не знают о своем заболевании и могут заражать окружающих. Чаще всего гепатиты диагностируются случайно при обследовании по поводу других заболеваний. Продолжительность инкубационного периода гепатита А обычно 14–28 дней. Симптомы гепатита А могут варьироваться от легких до тяжелых и включать повышение температуры тела, недомогание, потерю аппетита, диарею, тошноту, ощущение дискомфорта в абдоминальной области, потемнение мочи и желтуху (пожелтение глаз и кожных покровов). Весь спектр симптомов проявляется не у всех инфицированных. Клинические симптомы заболевания отмечаются чаще у взрослых, чем у детей. Распространенность тяжелых форм заболевания и смертность являются более высокими среди представителей старших возрастных групп. У детей в возрасте до шести лет инфекция обычно протекает со слабо выраженной симптоматикой, и желтуха развивается лишь в 10 процентах случаев. У некоторых пациентов гепатит А рецидивирует, и только что выздоровевший человек заболевает снова в острой форме. После заболевание обычно заканчивается выздоровлением.

6 Как не заболеть? Чтобы избежать вирусного гепатита А, надо соблюдать правила личной гигиены — тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения туалета, содержать в чистоте посуду, не употреблять воду из случайных источников, пить только кипяченую или бутилированную воду. Чтобы не заразиться вирусными гепатитами В и С, нужно: пользоваться индивидуальными предметами личной гигиены;

убедиться в использовании стерильных инструментов при проведении медицинских и косметологических процедур;

избегать рискованного сексуального поведения;

не использовать повторно одноразовые шприцы и иглы.

7 Есть ли профилактика? Да. Эффективной мерой профилактики вирусного гепатита В является вакцинация. Прививки против гепатита В, согласно календарю, в Кыргызстане делают детям при рождении и повторяют в 2; 3,5 и 5 месяцев. Взрослые граждане Кыргызстана старше 18 лет могут бесплатно пройти тестирование на гепатиты В и С в центрах общеврачебной практики или центрах семейной медицины по месту проживания. В случае отрицательного результата лица старше 23 лет могут бесплатно получить вакцину против вирусного гепатита В. Для диагностики цирроза печени в Республиканском центре по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ внедрен новый аппарат, позволяющий бесплатно и без биопсии выявлять это заболевание. Вакцину от гепатита А обычно предлагают частные медцентры.