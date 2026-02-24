В 2025 году в Кыргызстане выявили более 8,5 тысячи случаев вирусного гепатита

В Кыргызстане в 2025 году зарегистрировали 8 тысяч 555 случаев острого вирусного гепатита, в 2024-м показатель достигал 21 тысячи 195 фактов. Заболеваемость снизилась в 2,4 раза, сообщил на заседании комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам Жогорку Кенеша заместитель главы Минздрава Бакытбек Кадыралиев.

Согласно официальной статистике, структура заболеваемости распределилась следующим образом: гепатит А — 8 тысяч 415 случаев, гепатит В — 75, гепатит С — 56, гепатит D — 9.

На 1 января 2026 года общее число граждан, перенесших операцию по пересадке печени, составило 578 человек.

Замминистра подчеркнул, что гепатит — крайне опасное заболевание, которое может привести к циррозу и раку печени. Это создает серьезную экономическую нагрузку на систему здравоохранения страны.

Бакытбек Кадыралиев напомнил, что вакцинация против гепатита B включена в Национальный календарь прививок КР с 2002 года. Благодаря этому заболеваемость среди детей удалось снизить в 145 раз. Вакцинация взрослых стартовала в 2022-м. На сегодня первую дозу препарата получили более 312 тысяч человек.