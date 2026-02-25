10:19
USD 87.45
EUR 103.05
RUB 1.14
Общество

Бесплатное обследование на вирусные гепатиты прошли более 2,5 миллиона человек

В Кыргызстане бесплатное обследование на вирусные гепатиты прошли более 2,5 миллиона человек. Об этом на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам сообщил заместитель главы Минздрава Бакытбек Кадыралиев.

По его данным, с 2023 года до начала февраля 2026-го бесплатное лабораторное обследование на вирусные гепатиты прошли 2 миллиона 506 тысяч 791 человек. В результате скрининга выявлены 40 тысяч 942 случая гепатита В, 23 тысячи 39 — гепатита С, 1 тысяча 67 — гепатита D.

Бакытбек Кадыралиев отметил, что граждан с отрицательным результатом отправляют на бесплатную вакцинацию, с положительным — на лечение в центры семейной медицины.

Совместно с Центром электронного здравоохранения внедрен регистр пациентов с вирусными гепатитами.

В 2025 году профилактической работой охвачено более 1,5 миллиона кыргызстанцев, проинформировали в Минздраве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363435/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
Заболеваемость гепатитом А в Кыргызстане в 26 раз выше, чем в Казахстане
Депутат предложила ввести обязательное медобследование вступающих в брак
В 2025 году в Кыргызстане выявили более 8,5 тысячи случаев вирусного гепатита
Вакцинация против гепатита B: только 60 процентов пациентов прошли курс до конца
В Кыргызстан поступило 250 тысяч доз вакцин против гепатита
На информирование населения о вакцинации от гепатита потратят 3 миллиона сомов
Кыргызстанцев призывают вакцинироваться против гепатита B
За последние три года в Кыргызстане гепатит выявили у более чем 50 тысяч человек
В России мигрантов будут проверять на наличие гепатита В и С
Цель-2030. В Кыргызстане намерены снизить заболеваемость ВИЧ и гепатитами
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на 23-25 февраля
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на&nbsp;знание ПДД МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
Рыбоводы КР&nbsp;бьют тревогу из-за возможного запрета на&nbsp;импорт кормов для форели Рыбоводы КР бьют тревогу из-за возможного запрета на импорт кормов для форели
Бизнес
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
25 февраля, среда
10:14
Два новых депутата парламента принесли присягу Два новых депутата парламента принесли присягу
10:14
Владельцем 100 процентов акций Национального инвестфонда стало Минэкономики
10:12
Главы двух парламентских комитетов сложили свои полномочия
10:01
После дерзкого ограбления и скандалов директор Лувра ушла в отставку
09:51
Британия и Франция опровергают, что готовятся вооружить Киев ядерной бомбой