В Кыргызстане бесплатное обследование на вирусные гепатиты прошли более 2,5 миллиона человек. Об этом на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам сообщил заместитель главы Минздрава Бакытбек Кадыралиев.

По его данным, с 2023 года до начала февраля 2026-го бесплатное лабораторное обследование на вирусные гепатиты прошли 2 миллиона 506 тысяч 791 человек. В результате скрининга выявлены 40 тысяч 942 случая гепатита В, 23 тысячи 39 — гепатита С, 1 тысяча 67 — гепатита D.

Бакытбек Кадыралиев отметил, что граждан с отрицательным результатом отправляют на бесплатную вакцинацию, с положительным — на лечение в центры семейной медицины.

Совместно с Центром электронного здравоохранения внедрен регистр пациентов с вирусными гепатитами.

В 2025 году профилактической работой охвачено более 1,5 миллиона кыргызстанцев, проинформировали в Минздраве.