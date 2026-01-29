14:47
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Общество

В аэропорту «Манас» усилен инфекционный контроль пассажиров

В международном аэропорту «Манас» ввели строгий инфекционный контроль. Специальное оборудование для измерения температуры тела пассажиров фиксирует людей в режиме реального времени.

Как рассказали 24.kg в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана», меру ввели в целях профилактики и недопущения распространения инфекционных заболеваний, включая COVID-19, а также вирус Nipah, выявленный в Индии.

По их данным, оборудование завезли в главную воздушную гавань страны еще в 2021 году, однако оно и сегодня остается актуальным в условиях эпидемиологических рисков.

«В случае выявления у пассажира температуры от 37 градусов сотрудники в зоне контроля связываются с Центром карантинных и особо опасных инфекций. После принимается решение о дальнейших действиях», — сообщили в пресс-службе.

Пассажира доставляют в профильный центр, где у него берут необходимые анализы и устанавливают диагноз. Если выявляется грипп или простудное заболевание, человека направляют на амбулаторное лечение домой, в случае выявления более опасного вируса — согласно инструкции центра.

Кстати, накануне КР ввела временное ограничение на ввоз из Индии животных, восприимчивых к вирусу Nipah, и продукции животного происхождения.

Справка 24.kg

Вирус Nipah — зоонозная вирусная инфекция, относящаяся к семейству Paramyxoviridae, способная вызывать тяжелые респираторные заболевания и воспаление головного мозга (энцефалит). Основными природными резервуарами вируса являются летучие мыши (крыланы).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359780/
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан ввел временное ограничение на ввоз животных из Индии
В Бишкеке проверяют цены на мясную продукцию и другие социально значимые товары
К концу 2027 года в России усилят контроль за перемещениями мигрантов
Минтрансу хотят расширить полномочия по контролю дорог и железных путей
На скотных рынках усилен ветеринарный контроль
Кыргызстан и Казахстан присоединятся к обмену данных при транспортном контроле
Несоответствие фитоконтролю. В Казахстан вернули партию моркови и свеклы
Евросоюз хочет принять закон о тотальном контроле сообщений в мессенджерах
В России зафиксировали первые случаи заражения вирусом чикунгунья
Вирусные гепатиты. Все, что нужно о них знать
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! подвел итоги благотворительной кампании в&nbsp;Нарыне Мобильный оператор О! подвел итоги благотворительной кампании в Нарыне
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
29 января, четверг
14:45
Пять лет президента Жапарова: политики о развитии страны в документальном фильме Пять лет президента Жапарова: политики о развитии стран...
14:40
В Бишкеке водители автобусов жалуются на «зайцев»
14:31
В аэропорту «Манас» усилен инфекционный контроль пассажиров
14:23
В ГП «Кыргызфармация» снова сменился руководитель
14:21
Аферист под маской ГКНБ обманом забрал $17 тысяч