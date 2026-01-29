В аэропорту «Манас» усилен инфекционный контроль пассажиров

В международном аэропорту «Манас» ввели строгий инфекционный контроль. Специальное оборудование для измерения температуры тела пассажиров фиксирует людей в режиме реального времени.

Как рассказали 24.kg в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана», меру ввели в целях профилактики и недопущения распространения инфекционных заболеваний, включая COVID-19, а также вирус Nipah, выявленный в Индии.

По их данным, оборудование завезли в главную воздушную гавань страны еще в 2021 году, однако оно и сегодня остается актуальным в условиях эпидемиологических рисков.

Пассажира доставляют в профильный центр, где у него берут необходимые анализы и устанавливают диагноз. Если выявляется грипп или простудное заболевание, человека направляют на амбулаторное лечение домой, в случае выявления более опасного вируса — согласно инструкции центра.

Кстати, накануне КР ввела временное ограничение на ввоз из Индии животных, восприимчивых к вирусу Nipah, и продукции животного происхождения.