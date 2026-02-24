16:14
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Общество

Заболеваемость гепатитом А в Кыргызстане в 26 раз выше, чем в Казахстане

В Кыргызстане в прошлом году зафиксировали значительное снижение заболеваемости гепатитом А. Однако специалисты отмечают, что это лишь временный спад внутри многолетнего цикла, и без введения всеобщей вакцинации новые вспышки будут повторяться каждые четыре-пять лет.

По данным начальника управления профилактики инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения Нуржамал Шейшекеевой, в 2024-м отмечен пик — 20 тысяч 996 случаев, по итогам 2025 года показатель снизился до 8 тысяч 442.

Болезнь чаще всего диагностируется у детей, а вспышки носят циклический характер (раз в четыре-пять лет), что связано с ослаблением коллективного иммунитета. 

Руководитель Научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов подчеркнул, что ситуация в КР остается тревожной по сравнению с соседями.

«Заболеваемость гепатитом А у нас в 26 раз выше, чем в Казахстане. Причина проста: там ввели обязательную вакцинацию. Благодаря прививкам у них нет нашей периодичности и сезонных всплесков», — сообщил он.

Глава центра отметил, что сейчас ведется детальный анализ распространения вируса по регионам и возрастным группам.

В ближайшие один-два года планируется разработать и запустить масштабную программу по внедрению вакцинации в национальный календарь.

Зуридин Нурматов

Кроме того, в этом году усилят лабораторный контроль. Впервые специалисты проведут полномасштабное исследование питьевой и сточной воды на наличие вирусов.

Нуржамал Шейшекеева заметила, что наиболее сложная эпидемиологическая ситуация по-прежнему в Джалал-Абадской, Баткенской и Ошской областях, где основным фактором передачи заболевания остается плохая питьевая вода.

Напомним, сегодня в профильном комитете депутаты заслушивают информацию Министерства здравоохранения о профилактике и эпидемиологической ситуации по гепатитам в республике. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363354/
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат предложила ввести обязательное медобследование вступающих в брак
В 2025 году в Кыргызстане выявили более 8,5 тысячи случаев вирусного гепатита
Вакцинация против гепатита B: только 60 процентов пациентов прошли курс до конца
В Кыргызстан поступило 250 тысяч доз вакцин против гепатита
На информирование населения о вакцинации от гепатита потратят 3 миллиона сомов
Кыргызстанцев призывают вакцинироваться против гепатита B
За последние три года в Кыргызстане гепатит выявили у более чем 50 тысяч человек
В России мигрантов будут проверять на наличие гепатита В и С
Цель-2030. В Кыргызстане намерены снизить заболеваемость ВИЧ и гепатитами
Заболеваемость гепатитом В среди детей снизилась в Кыргызстане в 145 раз
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Замминистра здравоохранения провел сложные операции на&nbsp;сердце Замминистра здравоохранения провел сложные операции на сердце
Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на 23-25 февраля
Бизнес
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
24 февраля, вторник
16:13
«Кыргызфильм» проводит открытый конкурс сценариев для кинолент «Кыргызфильм» проводит открытый конкурс сценариев для к...
16:08
Кто такой Эрлист Акунбеков и почему его прочат в Минводсельпром
16:04
Влияние соцсетей и недоверие обошли религию в списке причин отказа от вакцин
15:48
В Бишкеке пропали две несовершеннолетние девушки
15:48
В Караколе увековечили имена первого моряка и первого вице-адмирала страны