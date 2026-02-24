Заболеваемость гепатитом А в Кыргызстане в 26 раз выше, чем в Казахстане

В Кыргызстане в прошлом году зафиксировали значительное снижение заболеваемости гепатитом А. Однако специалисты отмечают, что это лишь временный спад внутри многолетнего цикла, и без введения всеобщей вакцинации новые вспышки будут повторяться каждые четыре-пять лет.

По данным начальника управления профилактики инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения Нуржамал Шейшекеевой, в 2024-м отмечен пик — 20 тысяч 996 случаев, по итогам 2025 года показатель снизился до 8 тысяч 442.

Болезнь чаще всего диагностируется у детей, а вспышки носят циклический характер (раз в четыре-пять лет), что связано с ослаблением коллективного иммунитета.

Руководитель Научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов подчеркнул, что ситуация в КР остается тревожной по сравнению с соседями.

«Заболеваемость гепатитом А у нас в 26 раз выше, чем в Казахстане. Причина проста: там ввели обязательную вакцинацию. Благодаря прививкам у них нет нашей периодичности и сезонных всплесков», — сообщил он.

Глава центра отметил, что сейчас ведется детальный анализ распространения вируса по регионам и возрастным группам.

В ближайшие один-два года планируется разработать и запустить масштабную программу по внедрению вакцинации в национальный календарь. Зуридин Нурматов

Кроме того, в этом году усилят лабораторный контроль. Впервые специалисты проведут полномасштабное исследование питьевой и сточной воды на наличие вирусов.

Нуржамал Шейшекеева заметила, что наиболее сложная эпидемиологическая ситуация по-прежнему в Джалал-Абадской, Баткенской и Ошской областях, где основным фактором передачи заболевания остается плохая питьевая вода.

Напомним, сегодня в профильном комитете депутаты заслушивают информацию Министерства здравоохранения о профилактике и эпидемиологической ситуации по гепатитам в республике.