09:29
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Общество

Небольшое снижение распространенности вирусных гепатитов отмечено в Кыргызстане

В республике отмечено небольшое снижение распространенности вирусных гепатитов по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале «Здравоохранение Кыргызстана».

При этом подчеркивается, что общий уровень заболеваемости остается высоким — КР по-прежнему входит в число стран с высокой эндемичностью по вирусным гепатитам.

Объем выборки при исследовании составил 12 тысяч 661 человек, он был рассчитан в соответствии с протоколом Всемирной организации здравоохранения.

В нем приняли участие жители страны в возрасте от 0 до 70 лет и старше. Доля участников от 0 до 29 лет составила 37,6 процента, от 30 до 59 лет — 44,1 процента, старше 60 лет — 18,3 процента.

В ходе исследования выявлен 371 положительный случай вирусного гепатита В у взрослых, у детей в возрасте от 0 до 9 лет доля положительных случаев составила 0,66 процента.

Наиболее высокая распространенность гепатита В отмечена в Ошской области и городе Оше — 4,09 процента. Самый низкий показатель зафиксирован в Таласской области — 2,13 процента.

Также высокий уровень распространенности гепатита В среди населения зафиксирован в возрасте от 30 до 60 лет. Более низкие показатели наблюдаются у детей и подростков младше 19 лет. Эксперты полагают, что на такие данные повлияла эффективность вакцинации против гепатита В, которая включена в национальный календарь профилактических прививок в 2001 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366048/
просмотров: 170
Версия для печати
16 марта, понедельник
09:23
Евро и рубль продолжают дешеветь. Курс валют на 16 марта Евро и рубль продолжают дешеветь. Курс валют на 16 март...
09:21
Президент Казахстана анонсировал выборы в парламент
09:11
Референдум. Казахстанцы поддержали проект новой Конституции страны
08:55
В Москве в ДТП с автобусом с детьми пострадали девять граждан Кыргызстана
08:54
Небольшое снижение распространенности вирусных гепатитов отмечено в Кыргызстане
15 марта, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 марта: местами дожди