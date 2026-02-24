21:49
В 2025 году кыргызстанские спортсмены завоевали более 840 медалей

В 2025 году кыргызстанские спортсмены завоевали 846 медалей на различных мировых и азиатских соревнованиях. Об этом сообщает Государственное агентство физкультуры и спорта.

По его данным, из них 267 золотых медалей.

«Кроме того, медальную копилку Кыргызстана пополнили 234 серебряных и 345 бронзовых наград. Сборные страны в прошлом году приняли участие в 230 международных соревнованиях», — говорится в сообщении.

2025 год стал для кыргызстанского спорта насыщенным и многослойным. В нем было все: громкие победы на чемпионатах мира и Азии, исторические прорывы, эмоциональные возвращения, дебюты на крупнейших аренах и события, которые выходят за рамки спорта, становясь символами страны.

Кыргызстан уверенно заявил о себе в самых разных дисциплинах: от борьбы и UFC до танцевального спорта, параспорта и высокогорного альпинизма.
