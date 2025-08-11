09:50
Общество

Школьник из Кыргызстана завоевал бронзу на международной олимпиаде IOAI

Кыргызстанский школьник Матвей Низовский завоевал бронзу на международной олимпиаде по искусственному интеллекту (International Olympiad in Artificial Intelligence — IOAI) в Китае.

По данным Министерства науки, высшего образования и инноваций, он учится в образовательном комплексе «Маариф» в Бишкеке.

В олимпиаде за победу боролись 300 школьников из 61 страны. Они решали задачи по машинному обучению, обработке естественного языка и компьютерному зрению.

Команда КР — Матвей Низовский, Семен Богуславский, Акниет Кенжегулов и Исхак Тажибаев — набрала 537 баллов и заняла 45-е место из 73.

Состав нашей команды был определен по результатам финального этапа Northern Eurasia OAI 2025.
