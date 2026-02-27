10:46
В Кыргызстане стартовал областной этап республиканской олимпиады школьников

В Кыргызстане сегодня стартовал областной этап республиканской олимпиады школьников.

По данным Министерства просвещения, в областном этапе принимают участие 1 тысяча 606 учащихся, занявших 1-е, 2-е и 3-е места на районном этапе.

Олимпиада проводится по следующим предметам:

  • английский язык, математика, информатика, физика, химия, биология, география, история;
  • для школ (классов) с кыргызским языком обучения: кыргызский язык и литература, русский язык и литература;
  • для школ (классов) с русским языком обучения: кыргызский язык и литература, русский язык и литература.

Завершающий, республиканский этап назначен на март.
