В Кыргызстане стартовал областной этап республиканской олимпиады школьников

В Кыргызстане сегодня стартовал областной этап республиканской олимпиады школьников.
По данным Министерства просвещения, в областном этапе принимают участие 1 тысяча 606 учащихся, занявших 1-е, 2-е и 3-е места на районном этапе.
Олимпиада проводится по следующим предметам:
- английский язык, математика, информатика, физика, химия, биология, география, история;
- для школ (классов) с кыргызским языком обучения: кыргызский язык и литература, русский язык и литература;
- для школ (классов) с русским языком обучения: кыргызский язык и литература, русский язык и литература.
Завершающий, республиканский этап назначен на март.