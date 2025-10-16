Кыргызстанские параатлеты вернулись из Японии с четырьмя медалями

Кыргызстанские параатлеты вернулись с соревнований Asia Triathlon Para Championships & Para Cup, которые проходили в Японии. Об этом сообщает Госагентство физкультуры и спорта.
По его данным, на соревнованиях кыргызстанские параатлеты показали отличные результаты.
В категории PTVI:
- Гулназ Жузбаева — золотая медаль;
- Дастан Камчибеков — серебряная медаль;
- Жалалдин Абдувалиев — бронзовая медаль.
В категории PTWC:
- Сезим Мейманбаева — серебряная медаль.
Для Сезим Мейманбаевой это было первое участие в соревнованиях по триатлону, и она смогла завоевать призовое место.