Спорт

Кыргызстанские параатлеты вернулись из Японии с четырьмя медалями

Кыргызстанские параатлеты вернулись с соревнований Asia Triathlon Para Championships & Para Cup, которые проходили в Японии. Об этом сообщает Госагентство физкультуры и спорта.

По его данным, на соревнованиях кыргызстанские параатлеты показали отличные результаты.

В категории PTVI:

  • Гулназ Жузбаева — золотая медаль;
  • Дастан Камчибеков — серебряная медаль;
  • Жалалдин Абдувалиев — бронзовая медаль.

В категории PTWC:

  • Сезим Мейманбаева — серебряная медаль.

Для Сезим Мейманбаевой это было первое участие в соревнованиях по триатлону, и она смогла завоевать призовое место.
