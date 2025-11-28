11:18
USD 87.45
EUR 101.38
RUB 1.12
Бизнес

Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке

PROD — первая международная олимпиада по промышленной разработке для школьников 8–12 классов. Она открыта для англоговорящих участников из любых стран и дает старшеклассникам возможность познакомиться с реальными задачами крупных технологичных компаний. Промышленная разработка — это создание программ и цифровых сервисов, над которыми работают большие команды специалистов в мировых ИТ-корпорациях.

Участники узнают, как устроены современные программные системы и бизнес-процессы, попробуют себя в разработке приложений и сервисов, научатся работать в команде и общаться со сверстниками из других стран.

Все этапы, кроме финала, проходят онлайн. Финалисты приглашаются в Москву, где организаторы обеспечат их питанием и проживанием.

Олимпиаду проводят ведущие российские организации:

  • Центральный университет — один из лидеров практикоориентированного STEM-образования;
  • группа «Т-Технологии» — создатель одной из крупнейших мировых финтех-экосистем;
  • факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ — ведущий университетский центр ИТ.

Участники работают под руководством менторов «Т-Технологий» — разработчиков цифровых продуктов, которые служат международными бенчмарками по технологичности и эффективности.

Регистрация открыта до 2 декабря, глубоких навыков программирования не требуется — достаточно логики и школьного курса информатики.

PROD пройдет в третий раз, но впервые в международном формате и на двух языках. В 2024 году олимпиада собрала более 10 тысяч заявок, 4 тысячи школьников прошли в основной этап, а 235 финалистов встретились в Москве. 57 стали победителями и призерами.

Этапы олимпиады:

  • 5–8 декабря 2025 года — тестирование по математике и программированию;
  • 15–25 января 2026 года — решение кейсов по фронтенду, бэкенду, мобильной разработке и MLOps;
  • 12–24 февраля 2026 года — индивидуальная разработка проекта;
  • 13–17 марта 2026 года— командная защита проектов;
  • 18 марта 2026 года — награждение в Москве.

Победители получат бесплатные курсы русского языка (для зарубежных участников по достижении 18 лет), возможность бесплатно поступить в Центральный университет или скидки на обучение, льготы при поступлении на программы ФКН ВШЭ, упрощенный путь на стажировку в «Т-Технологии» и фирменный мерч.

Регистрация продлится до 2 декабря на сайте международной олимпиады по промышленной разработке для школьников https://prodcontest.com/. Для участия в ней необязательно иметь глубокие навыки в программировании, достаточно логики и знания базовой программы по информатике.

Центральный университет входит в число лучших вузов России и трижды приводил сборные страны к победам на мировых олимпиадах по ИИ и кибербезопасности. «Т-Технологии» развивают экосистему финансовых и лайфстайл-сервисов на базе одного из крупнейших онлайн-банков с 53 миллионами клиентов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/352330/
просмотров: 279
Версия для печати
Материалы по теме
Школьник из Кыргызстана завоевал бронзу на международной олимпиаде IOAI
Знания и поддержка родных. Путь школьников к медалям на международных олимпиадах
Юные кыргызстанцы завоевали медали на олимпиаде по физике в России
Ученики из Кыргызстана впервые завоевали золотую медаль на Азиатской олимпиаде
Школьник из Кыргызстана победил на международной биологической олимпиаде
В Республиканской олимпиаде школьников примут участие 332 ученика
В Кыргызстане стартовала национальная олимпиада школьников
Команда из Кыргызстана стала призером Исторической олимпиады
Победителям международных олимпиад и их тренерам вручили денежные награды
На олимпиаду по русскому языку приглашают школьников Центральной Азии
Популярные новости
Сбережения растут быстрее с&nbsp;&laquo;Новогодним депозитом&raquo; до&nbsp;16&nbsp;процентов от&nbsp;MBANK Сбережения растут быстрее с «Новогодним депозитом» до 16 процентов от MBANK
Обновленная школа КРСУ приняла первых гостей после капитального ремонта Обновленная школа КРСУ приняла первых гостей после капитального ремонта
MIslamic запустил вклад &laquo;Мудараба&raquo; с&nbsp;доходностью до&nbsp;16&nbsp;процентов MIslamic запустил вклад «Мудараба» с доходностью до 16 процентов
Когда помощь приходит вовремя: 84&nbsp;семьи в&nbsp;Нарыне получили поддержку от&nbsp;KFC Когда помощь приходит вовремя: 84 семьи в Нарыне получили поддержку от KFC
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
28 ноября, пятница
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 28 ноября Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 28 нояб...
10:58
В Бишкеке выявили подпольные клиники и препараты
10:56
В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
10:46
В центре Бишкека мужчина устроил фитнес на дороге
10:46
На 50 процентов вырос пассажиропоток между Россией и Кыргызстаном — Оверчук