Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке

PROD — первая международная олимпиада по промышленной разработке для школьников 8–12 классов. Она открыта для англоговорящих участников из любых стран и дает старшеклассникам возможность познакомиться с реальными задачами крупных технологичных компаний. Промышленная разработка — это создание программ и цифровых сервисов, над которыми работают большие команды специалистов в мировых ИТ-корпорациях.

Участники узнают, как устроены современные программные системы и бизнес-процессы, попробуют себя в разработке приложений и сервисов, научатся работать в команде и общаться со сверстниками из других стран.

Все этапы, кроме финала, проходят онлайн. Финалисты приглашаются в Москву, где организаторы обеспечат их питанием и проживанием.

Олимпиаду проводят ведущие российские организации:

Центральный университет — один из лидеров практикоориентированного STEM-образования;

группа «Т-Технологии» — создатель одной из крупнейших мировых финтех-экосистем;

факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ — ведущий университетский центр ИТ.

Участники работают под руководством менторов «Т-Технологий» — разработчиков цифровых продуктов, которые служат международными бенчмарками по технологичности и эффективности.

Регистрация открыта до 2 декабря, глубоких навыков программирования не требуется — достаточно логики и школьного курса информатики.

PROD пройдет в третий раз, но впервые в международном формате и на двух языках. В 2024 году олимпиада собрала более 10 тысяч заявок, 4 тысячи школьников прошли в основной этап, а 235 финалистов встретились в Москве. 57 стали победителями и призерами.

Этапы олимпиады:

5–8 декабря 2025 года — тестирование по математике и программированию;

15–25 января 2026 года — решение кейсов по фронтенду, бэкенду, мобильной разработке и MLOps;

12–24 февраля 2026 года — индивидуальная разработка проекта;

13–17 марта 2026 года— командная защита проектов;

18 марта 2026 года — награждение в Москве.

Победители получат бесплатные курсы русского языка (для зарубежных участников по достижении 18 лет), возможность бесплатно поступить в Центральный университет или скидки на обучение, льготы при поступлении на программы ФКН ВШЭ, упрощенный путь на стажировку в «Т-Технологии» и фирменный мерч.

Регистрация продлится до 2 декабря на сайте международной олимпиады по промышленной разработке для школьников https://prodcontest.com/. Для участия в ней необязательно иметь глубокие навыки в программировании, достаточно логики и знания базовой программы по информатике.

Центральный университет входит в число лучших вузов России и трижды приводил сборные страны к победам на мировых олимпиадах по ИИ и кибербезопасности. «Т-Технологии» развивают экосистему финансовых и лайфстайл-сервисов на базе одного из крупнейших онлайн-банков с 53 миллионами клиентов.