Юные кыргызстанцы завоевали медали на олимпиаде по физике в России

С 29 июня по 8 июля в городе Ханты-Мансийск (Российская Федерация) прошла III Международная научная физическая олимпиада ISPhO-2025. По итогам соревнований команда Кыргызстана в составе пяти учеников завоевала три бронзовые медали и две почетные грамоты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве науки, высшего образования и инноваций КР.

По ее данным, в олимпиаде приняли участие 105 учеников из 23 стран мира.

Бронзовыми призерами из Кыргызстана стали:

Айтегин Эмилбеков — ученик 10 класса школы «Газпром Кыргызстан»;

Темирхан Салиев — ученик 10 класса школы «Газпром Кыргызстан»

(наставники: Алтынбек Алмурза уулу, Тургунбек Омурканов);

Бектур Баратали — ученик 12 класса школы UWIS

(наставник: Дуйшон Сатыбалдиев).

Почетные грамоты получили:

Эмир Анаралы уулу — ученик 12 класса UWIS;

Аскар Абдиев — ученик 11 класса НШЛИТ им. профессора А. Молдокулова

(наставники: Сабыров Чынтемир, Улукбек Ажыбаев).

Отмечается, что после завершения олимпиады команды приглашены на учебно-тренировочные сборы, которые пройдут с 8 по 15 июля 2025 года на базе Московского физико-технического института. Подготовка будет направлена на участие в Международной олимпиаде по физике (IPhO-2025).