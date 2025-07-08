Юные кыргызстанцы завоевали медали на олимпиаде по физике в России

С 29 июня по 8 июля в городе Ханты-Мансийск (Российская Федерация) прошла III Международная научная физическая олимпиада ISPhO-2025. По итогам соревнований команда Кыргызстана в составе пяти учеников завоевала три бронзовые медали и две почетные грамоты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве науки, высшего образования и инноваций КР.
По ее данным, в олимпиаде приняли участие 105 учеников из 23 стран мира.
Бронзовыми призерами из Кыргызстана стали:
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Айтегин Эмилбеков — ученик 10 класса школы «Газпром Кыргызстан»;
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Темирхан Салиев — ученик 10 класса школы «Газпром Кыргызстан»
(наставники: Алтынбек Алмурза уулу, Тургунбек Омурканов);
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Бектур Баратали — ученик 12 класса школы UWIS
(наставник: Дуйшон Сатыбалдиев).
Почетные грамоты получили:
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Эмир Анаралы уулу — ученик 12 класса UWIS;
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Аскар Абдиев — ученик 11 класса НШЛИТ им. профессора А. Молдокулова
(наставники: Сабыров Чынтемир, Улукбек Ажыбаев).
Отмечается, что после завершения олимпиады команды приглашены на учебно-тренировочные сборы, которые пройдут с 8 по 15 июля 2025 года на базе Московского физико-технического института. Подготовка будет направлена на участие в Международной олимпиаде по физике (IPhO-2025).