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Общество

Юные кыргызстанцы завоевали медали на олимпиаде по физике в России

Фото минобразования. Школьники из Кыргызстана на научной физической олимпиаде

С 29 июня по 8 июля в городе Ханты-Мансийск (Российская Федерация) прошла III Международная научная физическая олимпиада ISPhO-2025. По итогам соревнований команда Кыргызстана в составе пяти учеников завоевала три бронзовые медали и две почетные грамоты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве науки, высшего образования и инноваций КР.

По ее данным, в олимпиаде приняли участие 105 учеников из 23 стран мира.

Бронзовыми призерами из Кыргызстана стали:

  • Айтегин Эмилбеков — ученик 10 класса школы «Газпром Кыргызстан»;

  • Темирхан Салиев — ученик 10 класса школы «Газпром Кыргызстан»
    (наставники: Алтынбек Алмурза уулу, Тургунбек Омурканов);

  • Бектур Баратали — ученик 12 класса школы UWIS
    (наставник: Дуйшон Сатыбалдиев).

Почетные грамоты получили:

  • Эмир Анаралы уулу — ученик 12 класса UWIS;

  • Аскар Абдиев — ученик 11 класса НШЛИТ им. профессора А. Молдокулова
    (наставники: Сабыров Чынтемир, Улукбек Ажыбаев).

Отмечается, что после завершения олимпиады команды приглашены на учебно-тренировочные сборы, которые пройдут с 8 по 15 июля 2025 года на базе Московского физико-технического института. Подготовка будет направлена на участие в Международной олимпиаде по физике (IPhO-2025).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335575/
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