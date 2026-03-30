Мэр Оша вручил победителям республиканской олимпиады более 1 миллиона сомов

Мэр Оша Жанарбек Акаев вручил 1 миллион 250 тысяч сомов победителям республиканской олимпиады. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета южной столицы.

По ее данным, сегодня школьников торжественно встретили в международном аэропорту.

«Жанарбек Акаев поздравил школьников, занявших призовые места, с победой и выразил благодарность учителям. Он также подчеркнул, что в дальнейшем городские власти будут поддерживать образованную молодежь и уделять особое внимание ее развитию. На церемонии награждения из фонда мэра победителям олимпиады вручены денежные премии в 1 миллион 250 тысяч сомов. В этом году от города Ош в олимпиаде приняли участие 36 учащихся, из них 8 стали победителями. В командном зачете Ош занял 2-е место после Бишкека», — говорится в сообщении.