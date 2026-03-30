Мэр Оша вручил победителям республиканской олимпиады более 1 миллиона сомов

Мэр Оша Жанарбек Акаев вручил 1 миллион 250 тысяч сомов победителям республиканской олимпиады. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета южной столицы.

По ее данным, сегодня школьников торжественно встретили в международном аэропорту.

«Жанарбек Акаев поздравил школьников, занявших призовые места, с победой и выразил благодарность учителям. Он также подчеркнул, что в дальнейшем городские власти будут поддерживать образованную молодежь и уделять особое внимание ее развитию. На церемонии награждения из фонда мэра победителям олимпиады вручены денежные премии в 1 миллион 250 тысяч сомов. В этом году от города Ош в олимпиаде приняли участие 36 учащихся, из них 8 стали победителями. В командном зачете Ош занял 2-е место после Бишкека», — говорится в сообщении.
Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и&nbsp;евро. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;марта Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и евро. Курс валют на 26 марта
Экологи призывают не&nbsp;убирать опавшую листву с&nbsp;корней деревьев&nbsp;&mdash; нужный барьер Экологи призывают не убирать опавшую листву с корней деревьев — нужный барьер
В&nbsp;Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной В Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной
Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и&nbsp;амнистия по&nbsp;электричеству Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и амнистия по электричеству
Бизнес
Приведи друга&nbsp;&mdash; получи 200&nbsp;сомов. Другу&nbsp;&mdash; 200 сомов + 200&nbsp;ГБ Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
