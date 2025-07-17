Мониторинг: В ЕАЭС за 2024 год увеличилось количество трудовых мигрантов

Количество трудовых мигрантов в Евразийском экономическом союзе за 2024 год выросло на 2,98 процента по сравнению с 2023-м. Такие данные указаны в результатах мониторинга национальных законодательных актов государств ЕАЭС в сфере трудовой миграции.

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В мониторинге отмечена неравномерность распределения трудовых мигрантов. Наиболее значимый рост наблюдается в Республике Беларусь (+34,18 процента) и Российской Федерации (+5,14 процента). В остальных государствах – членах союза за указанный период наблюдается снижение: Республика Армения (-8,57 процента), Республика Казахстан (-13,87 процента), Кыргызская Республика (-46,41 процента).

Мониторинг показал, что страны пятерки реализуют меры для привлечения высококвалифицированных специалистов и упрощения пребывания граждан стран ЕАЭС. Среди основных изменений: либерализация правил пребывания для трудовых мигрантов из государств союза, а также усиление контроля за нелегальной миграцией и безопасностью.

Страны союза продолжают совершенствовать миграционное регулирование, они уделяют особое внимание правам граждан ЕАЭС и мерам по противодействию нелегальной миграции — такой общий вывод делают авторы документа.