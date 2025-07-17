09:14
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Мониторинг: В ЕАЭС за 2024 год увеличилось количество трудовых мигрантов

Количество трудовых мигрантов в Евразийском экономическом союзе за 2024 год выросло на 2,98 процента по сравнению с 2023-м. Такие данные указаны в результатах мониторинга национальных законодательных актов государств ЕАЭС в сфере трудовой миграции.

иллюстративное
Фото иллюстративное

В мониторинге отмечена неравномерность распределения трудовых мигрантов. Наиболее значимый рост наблюдается в Республике Беларусь (+34,18 процента) и Российской Федерации (+5,14 процента). В остальных государствах – членах союза за указанный период наблюдается снижение: Республика Армения (-8,57 процента), Республика Казахстан (-13,87 процента), Кыргызская Республика (-46,41 процента).

Мониторинг показал, что страны пятерки реализуют меры для привлечения высококвалифицированных специалистов и упрощения пребывания граждан стран ЕАЭС. Среди основных изменений: либерализация правил пребывания для трудовых мигрантов из государств союза, а также усиление контроля за нелегальной миграцией и безопасностью.

Страны союза продолжают совершенствовать миграционное регулирование, они уделяют особое внимание правам граждан ЕАЭС и мерам по противодействию нелегальной миграции — такой общий вывод делают авторы документа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336446/
просмотров: 140
Версия для печати
Материалы по теме
Рост основных видов продукции растениеводства ожидают в странах ЕАЭС в 2025 году
Утвержден порядок бронирования времени проезда через автопереходы ЕАЭС
Отмену роуминга в ЕАЭС перенесли на 2028 год
В Петербурге запрет мигрантам работать курьерами и таксистами пока не вводят
Более 44 тысяч кыргызстанцев работают в сервисах «Яндекс» в России
Садыр Жапаров принимает участие в IV форуме ЕЭФ в Минске
Экс-судья Верховного суда КР назначен в суд Евразийского экономического союза
Особый статус для кыргызов. В Госдуме ответили на заявление Темира Сариева
Эдиль Байсалов: К ЕАЭС нас присоединили под обещания и без надлежащих гарантий
Кыргызстан лидирует среди стран ЕАЭС по доходу консолидированного бюджета
Популярные новости
Проспект Айтматова открыли: качает, в&nbsp;туалет не&nbsp;сходишь, в&nbsp;гости не&nbsp;дойти Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти
Монумент Манасу в&nbsp;Бишкеке вызвал критику за&nbsp;стиль, форму и&nbsp;исполнение Монумент Манасу в Бишкеке вызвал критику за стиль, форму и исполнение
Эмин Агаларов в&nbsp;Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze Эмин Агаларов в Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze
Выезд на&nbsp;природу. Медики рассказали, что должно быть в&nbsp;походной аптечке Выезд на природу. Медики рассказали, что должно быть в походной аптечке
Бизнес
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; весь контент в&nbsp;одном доступе «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA — весь контент в одном доступе
Половина лета позади&nbsp;&mdash; успейте поймать лучшие моменты на&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;О! Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
Acıbadem&nbsp;&mdash; ведущий центр трансплантации печени и&nbsp;почек у&nbsp;взрослых и&nbsp;детей Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
17 июля, четверг
09:07
Прием в школу. В классах должно быть не более 36 учеников Прием в школу. В классах должно быть не более 36 ученик...
08:56
Мощный сель в Тонском районе: поток размыл дорогу, движение перекрыто
08:55
Мониторинг: В ЕАЭС за 2024 год увеличилось количество трудовых мигрантов
08:39
Сколько стоит недвижимость в разных регионах Кыргызстана, отчитались чиновники
08:20
В Базар-Коргоне сносят объекты, построенные в водоохранной зоне
16 июля, среда
23:36
Microsoft прекращает поддержку новых функций в 2026 году
23:31
Дорога Балыкчи — Каракол открыта для проезда в одну колею