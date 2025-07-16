ОСАГО. Сократить волокиту при возмещении ущерба просят автовладельцы

Вопрос упрощения процедуры страховых выплат в рамках ОСАГО стоит на повестке дня. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления страховых выплат и возмещений ОАО «Государственная страховая организация» Азатбек Осмоналиев.

Отметим, что один из радиослушателей посетовал на волокиту.

«Допустим, машину стукнули сзади, пострадавших нет. Приходится ждать ГАИ для составления протокола, машину забирают на стоянку, потом работает следователь... Представляете, сколько волокиты? В других странах сотрудник ГАИ заполняет акт, подтвердив факт ДТП, отдает его участникам аварии и уходит, а у нас как-то неправильно, многие недовольны. Приходится бегать по следователям», — сказал водитель.

Азатбек Осмоналиев не согласился с тем, что это волокита.

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«Прежде чем определить вину того или иного водителя, обязательно нужен приезд компетентных органов — сотрудников МВД. Затем материалы должен посмотреть следователь, чтобы исключить все вопросы. Есть ли там состав уголовной ответственности, не был ли владелец автотранспорта в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и так далее. Возможно, требуется освидетельствование. Плюс, кто-то может не согласиться с тем, что он виноват в ДТП, для этого нужен разбор. Решение юридических вопросов требует времени, поэтому и затягивается ситуация», — пояснил Азатбек Осмоналиев.

Он отметил, что в случае ДТП нужно уведомить страховую организацию, чтобы подключались аварийные комиссары.

«Но вопрос упрощения процедуры стоит, задание было дано со стороны кабинета министров. Мы изучаем соседний опыт, международные стандарты», — добавил начальник управления.

Другой радиослушатель также заметил, что в случаях ДТП с материальным ущербом нужно оформлять документы на месте, без постановки машин на штрафстоянку.

«Я сам, как автовладелец, в этом заинтересован. Однако есть юридические вопросы, которые нужно снять. К примеру, исключить момент мошенничества, иметь армию аварийных комиссаров, чтобы кто-то на месте подтвердил факт ДТП. Со временем это введется, это не так просто. Вопрос решается», — заверил Азатбек Осмоналиев.

Напомним, Закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств» вступил в силу 7 февраля 2016-го.